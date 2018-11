Ministrul Apararii si-a dat demisia

LIVE

Ziare.

com

Informatia a fost confirmata chiar de ministrul demisionar, care a explicat ca se va implica serios in activitatea politica, iar in acest sens "se alatura echipei la partid"."Am facut o analiza serioasa si am vazut ce s-a intamplat in ultimele luni, asa ca am luat decizia de a merge cu echipa la partid. Cred ca este nevoie sa intarim echipa si sa putem sa ne pregatim proiectele importante. Am rugat-o pe doamna prim-ministru si pe presedintele partidului, Liviu Dragnea, sa-mi depun mandatul. O sa merg la partid si o sa ma implic serios in activitatea politica", a declarat destul de vag Mihai Fifor.Totodata, acesta a refuzat sa spuna daca a semnat scrisoarea prin care i s-a cerut demisia liderului PSD de la sefia partidului."Multumiri pentru sustinerea si increderea acordata in doua randuri. O data ca ministru al Economiei si o data ca ministru al Apararii. Sper ca nu am inselat increderea nimanui", a adaugat social-democratul.Tot astazi, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a demisionat din functia de presedinte interimar al PSD Bucuresti Firea a anuntat ca a luat aceasta decizie pentru a protesta fata de blocarea alegerilor la aceasta organizatie timp de doi ani.