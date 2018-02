Ministrul Apararii spune ca salariile militarilor cresc cu 3%. Admite ca pot fi si unele scaderi

Ziare.

vor creste cu aproximativ 3% ca urmare a aplicarii legii salarizarii."La nivelul Directiei financiare a MApN s-au facut simulari privind aplicarea noii legi a salarizarii, pentru personalul MApN cresterea fiind de aproximativ 3 procente. (...) Nu asteptam scaderi, dar, daca vor fi, cu siguranta suntem pregatiti sa intervenim pentru verificari si pentru a identifica de unde provin aceste scaderi.Vreau sa precizez ca, de care a beneficiat o persoana pana la un punct, fie de depasirea plafonului stabilit de lege pentru personalul care este salarizat dupa regulile altor familii ocupationale, cum ar fi Justitia - in speta magistratii, Sanatatea - medicii, Invatamantul - profesorii", a spus Fifor, intr-o declaratie sustinuta la MApN.El a precizat ca solda lunara a militarilor este alcatuita dintr-o parte fixa - solda de functie, solda de grad, gradatii si, dupa caz, solda de comanda - plus o parte variabila - indemnizatii, compensatii, sporuri, prime, premii si alte drepturi salariale.Ministrul a exemplificat ca, in cazul unui soldat, veniturile nete au crescut cu 54% in ianuarie 2018 fata de decembrie 2016, in cazul unui subofiter - cu 45,7%, iar in cazul locotenent-coloneilor s-au majorat cu cu 45,4%.Fifor a precizat ca la veniturile lunare se adauga si norma de hrana al carei cuantum este de 1.000 de lei."Nu s-au facut simulari amanuntite la veniturile personalului civil, contractual si ale functionarilor publici, dar, din discutiile cu principalii ordonatori de credite, a rezultat ca si la acest nivel discutam de cresteri salariale", a mai spus ministrul Apararii.Fifor a mai precizat ca in bugetul ministerului pe care il conduce pentru acest an a fost inclusa si suma pentru acordarea voucherelor de vacanta in valoare de 1.450 de lei de persoana pentru personalul incadrat in minister.