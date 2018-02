Romania are un submarin si nu functioneaza din lipsa de fonduri, iar ministrul Apararii mai vrea inca trei

Cele patru corvete, in sedinta de saptamana viitoare

El estimeaza ca programul pentru cele trei submarine ar putea incepe in 2020."As vrea sa mai fac o precizare, cea referitoare la programul submarin. S-a speculat foarte mult despre faptul ca as fi afirmat ca Fortele Navale Romane se vor dota cu un submarin si desigur foarte multa lume s-a intrebat ce Dumnezeu vrei sa faci cu un submarin.Cred ca am fost gresit inteles. Este vorba de trei submarine cu care Fortele Navale Romane intentioneaza sa se doteze pe termen mediu si lung", a spus Mihai Fifor.Ministrul a precizat ca acesta ar fi un alt program major de inzestrare a Armatei, pe langa cel cu realizarea celor patru corvete multifunctionale si modernizarea fregatelor "Regele Ferdinand" si "Regina Maria"."Este un alt program major de inzestrare pe care ne dorim sa il prezentam in CSAT si in Parlamentul Romaniei pentru a obtine aprobarile necesare. Stiu ca poate pare un proiect extrem de ambitios, dar eu va spun ca este un proiect perfect realizabil si putem face lucrul acesta intr-un santier naval romanesc, asa cum putem construi si orice alt tip de nava.Ideea este ca suntem in faza in care stabilim parametrii tehnici pentru acest tip de submarin si, repet, vom merge in fata CSAT-ului si a Parlamentului pentru a prezenta un nou program major de inzestrare", a adaugat Mihai Fifor.Fortele Navale Romane detin in prezent un singur submarin, Delfinul, dar acesta nu mai este folosit de mai bine de 20 de ani, deoarece nu s-au gasit fonduri pentru achizitia acumulatorilor necesari functionarii acestuia.Tot vineri, Fifor a spus si ca in sedinta de guvern de saptamana viitoare va intra proiectul privind cele patru corvete multifunctionale, dorind ca acest contract sa fie semnat pana la sfarsitul anului.Aceste corvete vor fi construite intr-un santier naval din Romania. In cadrul acestui proiect, se afla si modernizarea fregatelor "Regele Ferdinand" si "Regina Maria"."Daca pe ansamblu discutam despre modernizarea Armatei Romane, atunci cand vine vorba de Fortele Navale, aici cred ca avem foarte multe de recuperat. Spun lucrul acesta pentru ca, daca in anii trecuti putem spune ca s-au realizat lucruri foarte, foarte importante, ma gandesc la Fortele Aeriene Romane, care au reusit sa incheie anul trecut programul privind avioanele F-16, in momentul de fata, in dotarea Armatei Romane fiind 12 astfel de aeronave, pentru Marina, in ultima perioada, foarte mult nu s-a mai facut.Am vrea ca anul 2018, anul Centenarului, sa fie anul dedicat Marinei Romane si ma refer la Fortele Navale Romane, pe programe de inzestrare, de incadrare", a afirmat ministrul Apararii.