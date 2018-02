Romania discuta cu SUA cumpararea altor 40 de avioane F-16. Pentru cele trei submarine, mai analizam doi ani

Ziare.

com

"Deocamdata este o discutie pe care o avem cu Fortele Aeriene Romane. Noi am dori sa completam in momentul de fata escadrila pe care o avem de F-16 cu inca patru aeronave", a declarat Fifor referitor la stadiul negocierilor pentru achizitionarea F-16."Si (avem - n.red.) inca o proiectie de inca 36 de aeronave F-16 pentru care am solicitat in SUA sa ni se comunice daca exista posibilitatea sa achizitionam de acolo. Deocamdata asteptam raspuns pentru ca nu te duci sa cumperi F-16 de pe o zi pe alta", a adaugat Fifor.Intrebat daca aceste negocieri sunt in desfasurare, Fifor a precizat: "Nu este o negociere. Prima data soliciti sa vezi daca exista aceste aeronave si, daca exista, care e pretul. Si dupa aceea se intra la o negociere, desigur. Asteptam raspunsul".Referitor la programul privind submarinele, ministrul Fifor a declarat ca acesta este in analiza si ca achizitia ar putea demara dupa anul 2020."Programul referitor la submarine este in analiza, in momentul de fata, la Fortele Navale Romane. Se discuta despre tipul de submarin pe care sa-l putem avea in dotarea fortelor navale. Inca nu avem definitivata aceasta analiza tehnica pe care ne-o dorim", a spus Fifor."Eu cand am vorbit de submarine am spus ca solicitarea este de a avea in dotare trei submarine. Este un program pe termen mediu si lung. In opinia noastra, ar putea incepe dupa 2020 o astfel de achizitie, dar totul se face prin dialog competitiv, pentru ca ne dorim ca lucrurile sa se deruleze cat mai mult in favoarea statului roman", a adaugat Fifor.El a aratat ca, odata ce analiza tehnica va fi gata, se va proceda ca si cu orice alt program major de inzestrare, respectiv se va merge in CSAT pentru a obtine aprobarea si se va solicita, de asemenea, aprobarea Parlamentului."Ne intereseaza foarte mult off setul de la astfel de contracte, cum este de pilda cel de la corvete unde off setul va fi folosit pentru modernizarea fregatelor din dotarea fortelor navale romane", a subliniat Fifor.La sfarsitul lunii trecute, MApN a semnat un contract de peste 800 de milioane de euro pentru 227 de transportoare blindate Piranha si a inceput negocierile pentru achizitia de sisteme de rachete HIMARS si corvete pentru Marina.In decembrie 2017, compania Iveco Defence Vehicles a anuntat ca a semnat un contract cu Ministerul Apararii pentru vanzarea a 173 de vehicule militare care vor fi livrate in acest an. Compania italiana nu a dezvaluit valoarea contractului.In acest an, bugetul Ministerul Apararii Nationale este de 18,16 miliarde lei, mai mare cu 11,3% fata anul trecut. O treime din banii ministerului sunt destinati cheltuielilor cu dotarea cu echipamente noi.