Unul dintre fii lui Adrian Nastase, numit consilier onorofic al vicepremierului Fifor

Solicitarea ca fiul cel mic al fostului premier Adrian Nastase sa fie numit in aceasta functie a fost facuta de Mihai Fifor, iar pozitia acestuia este neremunerata."Avand in vedere propunerea viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei formula prin Adresa nr. 1/MVF din 25 iulie 2019, inregistrata la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.664 din 25 iulie 2019, in temeiul art. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prim-ministrul emite prezenta decizie. Art. 1 - Se acorda domnului Mihnea-Daniel Nastase calitatea de consilier onorific al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei. Art. 2 - Activitatea domnului Mihnea-Daniel Nastase este neremunerata", arata hotararea premierului Viorica Dancila publicata in Monitorul Oficial.Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru numirea lui Mihai Fifor ca vicepremier pentru parteneriate strategice. De asemenea, seful statului a semnat decretele pentru numirea lui Nicolae Moga la conducerea MAI si a Ramonei Manescu la portofoliul Externe. Cei trei au depus in aceeasi zi juramantul de investitura la Palatul Cotroceni.