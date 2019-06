Fifor, despre candidatura Romaniei la ONU: E momentul ca Iohannis sa isi asume acest esec diplomatic

Ziare.

"Nu au trecut nici 3 luni de cand presedintele Iohannis sustinea sus si tare ca, potrivit Constitutiei, presedintele este titular al deciziilor de politica externa a Romaniei si reprezentant al tarii noastre in plan extern. Acum, ca Romania nu a castigat locul in ONU, Iohannis nu mai vrea sa fie titularul deciziei de politica externa a Romaniei. Normal sa nu mai vrea, oricum nu a facut nimic din aceasta calitate conferita de Constitutie.In realitate, presedintele Klaus Iohannis poarta cea mai mare parte din vina, in calitate de sef al diplomatiei romanesti, pentru esecul privitor la obtinerea locului de membru nepermanent al Romaniei in Consiliul de Securitate al ONU. Trimiterea unor scrisori, ceea ce i se pare un mare merit, nu echivaleaza cu declaratii publice oficiale si nici cu solicitari clare in foruri care ar fi putut face diferenta", a scris Mihai Fifor, vineri, pe Facebook.Social-democratul s-a intrebat de ce nu a abordat aceasta tema Klaus Iohannis la Summitul de la Sibiu din 9 mai."De ce presedintele Iohannis nu a abordat subiectul la recentul Summit de la Sibiu? Daca ar fi facut asta, macar in intalniri bilaterale, ar fi putut obtine voturi in plus. Presedintele Iohannis nu a cerut acest lucru nici de pe peluza Casei Albe, unde a avut onoarea, in numele Romaniei, sa sustina o conferinta de presa impreuna cu presedintele SUA, Donald Trump. Linia de politica externa promovata de domnul Iohannis, fara consultarea Parlamentului, obstructionand permanent Guvernul in numirea ambasadorilor, a contribuit decisiv la acest rezultat inregistrat la ONU", a completat Fifor.El a adaugat ca presedintele Iohannis trebuie sa dea explicatii ce actiuni a intreprins pentru ca Romania sa obtina acel loc in Consiliul de Securitate al ONU."Presedintele ar trebui sa ne explice ce a facut in aceasta calitate pe care si-a atribuit-o singur, pentru a obtine acel loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU. Cu cati sef de stat sau de guvern a negociat pentru a sustine candidatura Romaniei si care sunt rezultatele acelor negocieri? Apoi, domnul Iohannis a refuzat cu obstinenta sa vina sa explice in fata Parlametului si a romanilor, care sunt liniile de politica externa in care a angajat Romania. A refuzat sa prezinte mandatul cu care s-a prezentat la reuniunile Consiliului Europen si sa le spuna romanilor care au fost rezultatele acelor intalniri pentru Romania. E momentul ca presedintele Iohannis sa isi asume acest esec diplomatic major al Romaniei", a conchis Mihai Fifor.Reactia acestuia vine dupa ce Estonia a obtinut o pozitie de membru nepermanent in Consiliul de Securitate ONU, pentru perioada 2020-2021, in detrimentul Romaniei . Estonia a obtinut locul de membru nepermanent dupa doua tururi de scrutin, desfasurate pe data de 7 iunie la sediul Natiunilor Unite de la New York, in cadrul celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale.Dupa un prim tur care s-a incheiat cu un rezultat neconcludent, Estonia a castigat runda decisiva cu 132 de voturi, in timp ce Romania a fost sustinuta de 58 de tari, relateaza presa internationala.