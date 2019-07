Iohannis l-a numit interimar pe Mihai Fifor la conducerea MAI

Ziare.

Seful statului a semnat si decretul prin care ia act de demisia lui Nicolae Moga, care a renuntat la functie pe fondul cazului din Caracal."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marti, 30 iulie a.c., urmatoarele decrete:Decret prin care se ia act de demisia domnului Nicolae Moga, ministrul afacerilor interne, si se constata incetarea functiei de membru al Guvernului;Decret prin care se desemneaza domnul Mihai-Viorel Fifor, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, ca ministru al afacerilor interne, interimar", arata un comunicat al Administratiei Prezidentiale Vicepremierul fara portofoliu Mihai Fifor a fost propus de Viorica Dancila interimar la Ministerul de Interne, dupa demisia de azi a lui Nicolae Moga.Fifor a mai ocupat functia de ministru al Apararii in Guvernul Dancila, dar si de ministru al Economiei in Guvernul Tudose.Fifor a plecat din Guvernul Dancila, in 19 noiembrie. In vara anului trecut, Fifor a fost autorul unei gafe memorabile cand a spus ca Romania are la Deveselu rachete balistice, fix ceea ce sustine Moscova, iar NATO neaga sistematic. Moga a anuntat, marti, ca isi da demisia din functia pe care nu a ocupat-o decat 6 zile, sustinand ca asa va salva din reputatia Ministerului de Interne, puternic zdruncinata in urma modului in care s-a actionat in cazul crimelor de la Caracal.