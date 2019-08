Mihai Leu, o noua performanta in lumea sportului la 22 de ani de cand devenea campion mondial la box

Ziare.

com

La 50 de ani, fostul mare pugilist a revenit in lumea competitiilor sportive la inceputul anului trecut la bordul unui Ferrari 458 Challenge. Dupa un an de acomodare, Leu domina clasamentul Categoriei I.Practic, din acest sezon, campionatul este impartit in doua divizii: una dedicata masinilor de competitie, din care fac parte si monoposturile, iar cealalta a masinilor de productie, asa cum este Ferrari-ul lui Leu, care pastreaza specificatiile initiale din fabrica.Hunedoreanul are 143 de puncte dupa 6 runde, dintr-un total de 9, si are un avans de 44,5 puncte fata de urmatorul clasat, Calin Manitiu. Peste trei saptamani, la Ranca, Leu poate deveni matematic campion daca va mai obtine fix 5 puncte, practic orice clasare in Top 7."Etapa de la Medias a fost ciudata pentru mine, insa ma bucur ca am obtinut aceasta victorie. Am inteles ca mai e nevoie de doar cateva puncte, dar eu mi-am propus sa am un sezon intreg, atfel ca indiferent de ce voi face in urmatoarea runda, voi fi prezent si la ultimele etape din 2019", a afirmat Leu.In urma cu 22 de ani, acesta devenea primul campion mondial la box profesionist din istoria Romaniei. Dupa ce si-a aparat ulterior titlul cu succes, a fost nevoit sa se retraga din cauza unei probleme medicale la mana si a intrat in lumea automobilismului sportiv. In 2003, devenea campion national absolut la raliuri, iar in 2008 a facut ultimul sau sezon complet. A revenit la inceputul lui 2018.