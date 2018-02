Medicul Lucan va sta inca 30 de zile in arest la domiciliu

Ziare.

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti.Medicul Mihai Lucan se afla in arest la domiciliu din 12 ianuarie Potrivit DIICOT, un aparat medical performant, utilizat in tratarea diferitelor forme de cancer, a fost, unde a fost utilizat timp de sase ani.Procurorii sustin ca reprezentantii Institutului si ai clinicii au dispus, in anul 2007, transferul fizic si fara titlu al acestui aparat din sediul Institutului in cel al clinicii private, fara a intocmi niciun fel de contract in acest sens.In perioada 2007 - 2013, atat aparatul utilizat in tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapia tesuturilor afectate, precum si consumabilele aferente achizitionate din bugetul Institutului au fost utilizate"Astfel, in perioada 2007 - 2009, un numar de 159 de pacienti au facut obiectul unor proceduri medicale (crioterapie prostatica/ renala) care au fost efectuate in cadrul clinicii private cu ajutorul unei aparaturi medicale (GALIL) apartinand Institutului si transferata fara titlu din incinta acestei institutii in cea a clinicii private, in conditiile in care sumele necesare achizitionarii kiturilor pentru utilizarea acestuia (ace speciale, heliu, argon) au fost achitate de institutia de stat, iar pacientilor le-au fost percepute sume consistente de bani, cuprinse intre 3.000 si 6.700 euro/interventie, echivalent in lei, reprezentand atat procedura medicala propriu-zisa, precum si kitul necesar reprezentat de un set instrumentar format din ace speciale plus alte consumabile specifice (butelii cu gaze - heliu si argon), intreg setul costand aproximativ 3.800 euro per pacient", precizeaza DIICOT.Conform DIICOT, o alta modalitate de delapidare a Institutului de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca a constat inasupra carora au fost efectuate interventii chirurgicale in cadrul clinicii medicale private.De asemenea, o alta modalitate de delapidare a constat inapartinand unei societati comerciale."Contravaloarea serviciilor medicale prestate de catre persoana vatamata nu a fost achitata, respectiv analize medicale ale tesuturilor umane recoltate prin biopsii sau alte asemenea analize specific medicale de la pacientii asupra carora au fost efectuate interventii chirurgicale in cadrul clinicii medicale private, in conditiile in care toate aceste costuri au fost suportate din bugetul alocat Institutului", precizeaza DIICOT.