Medicul Mihai Lucan scapa de arestul la domiciliu si va putea profesa in spitalele de stat

Ziare.

com

De asemenea, magistratii au decis ca medicul poate profesa intr-un spital de stat.Curtea de Apel Bucuresti a decis ridicarea interdictiei impuse medicului Mihai Lucan de a profesa in unitatile medicale de stat, precum si cercetarea acestuia sub control judiciar.Decizia luata vineri de Curtea de Apel Bucuresti este definitiva.Curtea de Apel Bucuresti a mentinut, astfel, decizia luata in 1 martie de Tribunalul Bucuresti, care a admis cererea formulata de medicul Lucan de inlocuire a masurii arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar pe o perioada de 60 zile. Decizia a fost atacata de catre procurorii DIICOT.Medicul Mihai Lucan se afla in arest la domiciliu din 12 ianuarie, printr-o decizie a Curtii de Apel Bucuresti, care a decis atunci inlocuirea masurii controlului judiciar.In 21 decembrie 2017, Mihai Lucan, fiul acestuia, directorul administrativ al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, Dan Emil Fofiu - Sanpatreanu, si directorul economic Sanda Rodica Baciu au fost retinuti pentru 24 de ore de catre procurorii DIICOT, pentru delapidare si constituirea unui grup infractional organizat In 22 decembrie, magistratii Tribunalului Bucuresti au respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a fostului sef al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj si a fiului acestuia, hotarand sa fie plasati sub control judiciar. Decizia a fost contestata de procurori.Conform procurorilor, membrii grupului au prejudiciat Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat in tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, aparat care a fost transferat la clinica privata fara acte, consumabilele necesare find achitate tot de institut.Astfel au fost tratati 159 de pacienti, findu-le percepute sume cuprinse intre 3.000 si 6.700 euro/interventie.