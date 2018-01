Medicul Mihai Lucan va fi plasat in arest la domiciliu

Ziare.

com

Curtea de Apel Bucuresti a judecat, vineri, contestatia depusa de DIICOT impotriva deciziei de lasare in libertate a medicului Mihai Lucan, acuzat de delapidare a Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, intr-un dosar cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.La plecarea de la instanta medicul a acuzat ca in cazul sau ar fi vorba despre o conspiratie la nivel international si a negat toate acuzatiile, conform Realitatea TV.In 21 decembrie, Mihai Lucan, fiul acestuia, directorul administrativ al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, Dan Emil Fofiu - Sanpatreanu, si directorul economic Sanda Rodica Baciu au fost retinuti pentru 24 de ore de catre procurorii DIICOT, pentru delapidare si constituirea unui grup infractional organizat, aminteste News.ro.In 22 decembrie, magistratii Tribunalului Bucuresti au respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a fostului sef al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj si a fiului acestuia, hotarand sa fie plasati sub control judiciar. Decizia a fost contestata de procurori.Conform procurorilor, membrii grupului au prejudiciat Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat in tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, aparat care a fost transferat la clinica privata fara acte, consumabilele necesare find achitate tot de institut. Astfel au fost tratati 159 de pacienti, fiindu-le percepute sume cuprinse intre 3.000 si 6.700 euro/interventie.Procurorii DIICOT spun ca reprezentantii institutului si ai clinicii au dispus, in anul 2007, transferul fizic si fara titlu al acestui aparat din sediul institutului in cel al clinicii private, fara a intocmi niciun fel de contract in acest sens. In perioada 2007 - 2013, atat aparatul utilizat in tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapia tesuturilor afectate, precum si consumabilele aferente achizitionate din bugetul institutului au fost utilizate exclusiv in beneficiul clinicii private.In aceasta saptamana, in dosar au fost audiati primarul din Cluj Napoca, Emil Boc , si actorul Alexandru Arsinel