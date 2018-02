Medicul Mihai Lucan, gasit in conflict de interese de ANI

Art. 178, alin. 2 - Constituie conflict de interese detinerea de catre manager sau reprezentant al persoanei juridice de parti sociale, actiuni sau interese la societati reglementate de Legea nr. 31/1990, sau ONG-uri care stabilesc relatii comerciale cu spitalul la care persoana in cauza exercita functia de manager;

Art. 185, alin. 15 - Dispozitiile art. 178 se aplica si sefilor de sectie, de laborator si de serciviu medical din spitalele publice;

Art 187, alin. 13 - Dispozitiile art.178 referitoare la conflictul de interese se aplica si membrilor consiliului de administratie.

Potrivit unui comunicat de presa remis marti, in intervalul 26 iunie 2012 - 30 decembrie 2016, clinica Lukmed (unde Lucan si sotia sa sunt asociati, iar fiul este administrator) a incheiat un contract cu Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca (unde Lucan a fost sef de sectie - Sectia Clinica Urologie II), incalcand astfel regimul juridic al conflictului de interese in materie administrativa.Intre cele doua institutii medicale s-a incheiat un contract de prestari servicii medicale, dar si patru acte aditionale pentru prelungirea duratei acestuia.Astfel, medicul Lucan a incalcat mai multe articole din Legea nr. 95/2006, arata sursa citata:Potrivit ANI, medicul a fost informat ca a fost gasit in conflict de interese si a si depus la dosarul de evaluare un punct de vedere in exercitarea dreptului de aparare."Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (...) incalcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese (...) constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit reglementarii aplicabile demnitatii, functiei sau activitatii respective (...). Persoana (...) fata de care s-a constatat existenta conflictului de interese (...)(...) pe o, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului. D", mai arata ANI in comunicatul de presa.A.D.