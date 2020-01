Mihai Nesu crede ca Mirel Radoi are toate calitatile pentru a fi selectioner: Are un dar fantastic

Ziare.

Nesu, 36 de ani, fost fundas stanga la Steaua si Utrecht, a vorbit despre Radoi si despre increderea totala pe care o are in calitatile sale. Cei doi au fost si colegi o buna perioada la Steaua, ajungand impreuna cu antrenorul Cosmin Olaroiu in semifinalele Cupei UEFA in 2006."Ii urez multa bafta si sunt sigur ca va face tot ce trebuie ca sa duca nationala unde ne dorim. Mirel are un dar fantastic de a mobiliza numai prin simpla lui prezenta, fara sa zica mare lucru.Cand jucam impreuna la Steaua si eu faceam un meci mai prost, cel mai rusine imi era de Radoi, nu de antrenor. El era mereu foarte ambitios, dadea totul pe teren si voiam sa-l copiez la nivelul meu, ca n-am fost mare fotbalist. Tineam sa ma ridic la inaltimea asteptarilor pe care le avea de la mine. E un om foarte bun si un suflet mare. Felul lui de a fi va ajuta nationala", puncta Nesu intr-un interviu pentru cotidianul Gazeta Sporturilor Facand o analiza si asupra fotbalului romanesc, aflat intr-o situatie destul de precara la acest moment, el a mai spus: "Daca facem o analiza corecta si vedem unde e azi fotbalul romanesc, ne dam seama ca nu e simplu sa creezi o nationala care sa se bata cu marile reprezentative".Romania va evolua in deplasare cu Islanda pe 26 martie in primul baraj de calificare la EURO 2020. Daca vom castiga acel meci, vom juca iarasi in deplasare pe 31 martie cu invingatoarea dintre Ungaria si Bulgaria.Citeste si:D.A.