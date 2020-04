Un star al fotbalului mondial dezvaluie lectia pe care a invatat-o de la Mihai Nesu: Am mers in Romania si am vazut cu ochii mei

Ziare.

Nesu si Mertens au fost colegi la Utrecht in 2011, cand fotbalistul roman a avut un ghinion teribil in timpul unui antrenament si si-a pus punct carierei dupa un duel cu un coleg.Mertens si Nesu au devenit si mai buni prieteni dupa acel moment, iar atacantul belgian spune ca a primit o adevarata lectie: aceea de a te bucura de tot ce ai."Acel accident a schimbat insa ceva pentru mine. Mi-am dat seama ca se poate intampla asta zilnic, asa ca este bine sa te bucuri de fiecare clipa. Mihai era un om sanatos, cu planuri de viitor, dar in cateva secunde toate astea s-au spulberat si a ajuns intr-un scaun cu rotile. A trebuit sa lupte deoarece cu siguranta a trecut si prin clipe mai complicate la inceput, dar prin intermediul fundatiei si credintei si-a gasit din nou energia.Bucurati-va de fiecare clipa si de lucrurile mici! Ramaneti pozitivi, mai ales cand aveti dificultati. Eu mi-am dat seama de atunci ca fotbalul nu inseamna totul. Sunt incantat sa il vad fericit pe Mihai acum. Admir din plin felul in care a reusit sa transforme acel accident teribil in ceva pozitiv. Nu cred ca as fi putut face asta daca eram in locul lui", a spus Mertens pentru numarul din luna aprilie al revistei Sport Magazine.De asemenea, Mertens a dezvaluit ca a ramas profund impresionat de faptul ca Mihai Nesu a infiintat o fundatie pentru a-i ajuta pe cei care au probleme similare."Am mers in Romania ca sa vad cu proprii mei ochi. Imi aduc aminte de energia pe care am simtit-o acolo. Daca ii vedeti pe acei copii atat de curajos si staff-ul prietenos... Totul este foarte placut. Strang bani pentru un centru nou, care va fi de trei ori mai mare. Nu este usor deoarece e multa saracie in Romania.Din acest motiv este cu atat mai important ce face Mihai, pentru ca sunt multi copii care au nevoie de terapie deoarece nu si-o permit. Mi-ar placea sa merg mai des in Romania, dar din pacate nu am timp", a adaugat Mertens.Fundatia Mihai Nesu poate fi ajutata financiar printr-un mesaj cu mesajul "CRED" trimis la numarul 8844 (cost de 2 euro lunar)De asemenea, mai pot fi facute donatii in urmatoarele conturi: RO63BTRLRONCRT0246793101 - cont in Lei; RO13BTRLEURCRT0246793101 - cont in Euro - BIC Swift: BTRLRO22; RO17BTRLUSDCRT0246793101 - cont in USD C.S.