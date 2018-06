Cum se simte filosoful Mihai Sora, dupa ce a fost operat

Ziare.

"Domnul Sora este bine, se reface in limitele varstei de 101 ani, este constient, vorbeste, nu au aparut complicatii", a asigurat medicul."Ne propunem ca maine (sambata, n.red.) sa-l transferam pe sectie, pentru 3-4 zile, si cand va dori si in functie de cum se va simti, aici va avea un cuvant de spus si sotia, sa mearga acasa", a adaugat reprezentantul unitatii medicale cu privire la externarea scriitorului.Luiza Palanciuc Sora, sotia filosofului, a transmis presei dupa interventia de miercuri ca "doctorii au facut un adevarat miracol".Mihai Sora a participat activ la protestele din ultima perioada, care au avut loc in Piata Victoriei, devenind, asa cum l-au numit jurnalistii corespondenti ai agentiilor straine in Romania, "portavocea mobilizarii societatii civile" impotriva "abaterilor" guvernarii din Romania."Sunt un cetatean constient de drepturile sale si mai ales de indatoririle sale (...) ", explica el pentru AFP. "Ceea ce ma nelinisteste cel mai mult este destinul pe termen lung al acestei tari", a adauga Mihai Sora, deplangand "abaterile", atat ale dreptei, cat si ale stangii" puterii politice.Nascut in noiembrie 1916, Sora a studiat in Franta, apoi a lucrat intre 1945 si 1948 ca cercetator la CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) de la Paris.In 1948, revine in tara natala, devenita un satelit al Uniunii Sovietice, gandind sa mai ramana doar zece zile. Insa, regimul comunist il impiedica sa plece din nou. Fiu al unui preot, intr-o tara care a predicat ateismul, a fost de mai multe constrans sa abandoneze munca sa ca scriitor si publicist si sa se supuna rigorilor regimului totalitar."Timp de ani, marturiseste el, am fost supravegheat, telefonul meu ascultat si corespondenta citita... Dosarele Securitatii (politia politica comunista, n.red) care ma vizau erau coplesitoare".