Mihai Sora: Cu-atatia nechemati in fruntea tarii si cu o Romanie imputinata, nu vad motiv de incantare

"Dragi prieteni, nu stiu pe la Dumneavoastra, dar la noi bucuria nu a fost intreaga: cu-atatia oameni pribegind peste hotare, cu-atatia nechemati in fruntea tarii si cu o Romanie imputinata, nu vad motiv de incantare, ci mai curand de reculegere, de constientizare a momentului istoric in care ne aflam", a scris Sora pe contul sau de Facebook.In opinia sa, "suntem mai vlaguiti ca in 1918 si mai saraci in iubire pentru aceasta tara decat erau cei care au facut, odinioara, Romania Mare"."Pe maine, cand, poate, va fi soare si in batatura noastra, in secolul cel nou", incheie filosoful.