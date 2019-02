Mihai Sora: Daca nu ne adunam, om cu om, cat mai repede, vom deveni in curand provincie ruseasca

Ziare.

"Oameni buni,1. Nici disperarea, nici lehamitea, nici sila nu sunt constructive. Nu poti cladi ceva solid si viabil cu greata, din repulsie pentru cei aflati la putere. Nu poti trai cu lehamitea atarnata de gat. Aceea nu este viata.2. O dictatura nu apare ca o zana imbujorata, batand diafan in geam - toc-toc - "Buna dimineata. Sunt dictatura!"", scrie Mihai Sora pe Facebook.Mai mult, el spune ca nu va fi ca in 1948, "cand aveam cizma bolsevica pe grumaz", ci va fi mult rau: nu veti vedea cozorocul Armatei Rosii, ci bastoanele Jandarmeriei romane."Si nu, nu va fi ca in 1948, cand aveam cizma bolsevica pe grumaz, cand nu stiam unii de altii, cand nu exista nicio sursa credibila de informare, nici precedent in istorie. Va fi mult mai rapid si mult mai pervers.Nu veti auzi vorbindu-se ruseste pe strazi si in toate institutiile, ci tot romana aceea stricata, precara si agramata a romanilor nostri get-beget, catarati la conducerea tarii. Nu veti vedea cozorocul Armatei Rosii, ci bastoanele Jandarmeriei romane", se mai arata in mesajul postat de Mihai Sora.Spre deosebire de anii '50, spune filosoful, acum exista avantajul tehnologic. Astfel, Mihai Sora spune ca niciodata protestele nu au fost mai necesare, iar romanii trebuie sa se adune "om cu om" inteligent si eficient."Avem - fata de anii '50 - acest avantaj tehnologic: putem comunica liber. Ne putem inca citi, auzi, organiza: OM CU OM.Sansa aceasta (caci este o sansa) nu trebuie irosita varsandu-ne naduful ori lamentandu-ne pe facebook, ci adunandu-ne: OM CU OM - si facand-o in chip inteligent si eficient.Nu va amagiti cu iluzia ca nu vor putea frauda alegerile! Ca veti sta cu ochii in patru, atenti la miscarile lor. Daca sunt capabili sa-si faca un Parchet pentru a controla magistratii, inseamna ca pot - in realitate - face orice. Nu va amagiti cu iluzia ca - dand bir cu fugitii, plecand pe alte meleaguri, intr-o alta tara - veti trai linistiti si senini: spectacolul tarii voastre muribunde va va urmari pretutindeni.Eu, unul, voi continua sa protestez in Piata Victoriei", incheie Mihai Sora.Precizam, in context, ca un protest este anuntat pentru duminica seara . Intitulat "Abrogati si apoi plecati!", protestul se va desfasura in Piata Victoriei, duminica, 24 februarie, incepand cu ora 18:00. Mihai Sora a reactionat si marti , imediat dupa ce Guvernul a adoptat cele doua ordonante marca Toader, afirmand ca, "daca nici astazi, dupa adoptarea OUG pe legile justitiei, romanii nu vad si nu inteleg, inseamna ca suntem pierduti, ca natie, pentru alte cateva decenii".Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat marti, la finalul sedintei de guvern, mai multe modificari realizate prin ordonanta de urgenta si care privesc Legile Justitiei . Astfel, functiile de conducere din cadrul Ministerului Public nu mai pot fi ocupate prin delegare. Pentru functiile de conducere din Ministerul Public, avizul va fi dat de plenul CSM.I.O.