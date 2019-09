Mihai Sora, dupa o intalnire cu Kovesi: N-am avut nevoie de prea multe cuvinte pentru a trai increderea ca vom scapa de cangrena numita coruptie

Ziare.

El a precizat ca nu a avut nevoie de prea multe cuvinte pentru a trai o bucurie comuna si increderea ca, odata si-odata, vom scapa de cangrena numita coruptie."Dragi prieteni, cunoasteti, desigur, sentimentul acela pe care il ai cand intalnesti pentru prima oara un om, dar simti ca il cunosti dintotdeauna, ca determinarea lui nu-ti este straina, iar ea inseamna deopotriva precizie, fermitate, instinct al dreptatii.Instinct, da, adica un reflex neconditionat, care nu poate fi ascuns sub zgomotele multimii, nici deformat de imprejurari potrivnice. Nimic nu mi se pare mai armonios, intr-o viata de om, decat suprapunerea perfecta a ceea ce este inzestrarea lui si meseria pe care si-a ales-o. Cand cele doua alcatuiesc un singur manunchi, atunci, cu siguranta, vei gasi un om intreg, unul a carui excelenta va fi recunoscuta chiar si de cei care, din motive exterioare profesiei, nu-l au la inima sau nu-i deslusesc aptitudinile.Am intalnit-o pe Doamna Laura Codruta Kovesi. N-am avut nevoie - nici unul, nici altul - de prea multe cuvinte pentru a trai o bucurie comuna si increderea ca, odata si-odata, vom scapa de cangrena numita coruptie, de cei care, aflati in functii publice, o intretin sau o provoaca. Asa arata, dragi prieteni, un binom zambitor si bucuros", a scris, marti seara, pe Facebook, filosoful Mihai Sora, publicand si o fotografie in care apare alaturi de Kovesi.Mihai Sora precizeaza ca fotografia a fost realizata in 22 septembrie."Ce nu se vede in aceasta fotografie sunt cele trei litere din insigna de la reverul meu. Le-am studiat indeaproape, cu o lupa de inalta precizie, odata ajuns acasa. Ei bine, sta scris acolo "D.N.A.". Si mai este desenata, in centru, zeita care tine intr-o mana balanta, iar, in cealalta, o sabie. Va doresc, fireste, sa nu-i nesocotiti vreodata nici principiile, nici vioiciunea spiritului", a mai scris filosoful.Acesta releteaza ca a aflat "ceva interesant" in discutia cu Kovesi."Exista, in Constitutia noastra, un punct - numarul 8 - in articolul 44, car, e spune asa: 'Averea dobandita licit nu poate fi confiscata. Caracterul licit al dobandirii se prezuma' Acest 'se prezuma' este special si nelinistitor.In orice caz, nu apare in constitutia altor tari, unde, daca, daca esti intrebat de catre Doamna-cu-balanta-si-sabia de unde ai cocotieri si case in Brazilia, trebuie sa poti raspunde imediat, nu sa o pui pe dumneaei sa porneasca o ancheta, sa caute ani de zile si sa demonstreze, cu probe, ceea ce vede toata lumea, si anume ca esti un hotoman. Prezumtia de nevinovatie are limitele ei, mai ales intr-o tara cu atatia pasionati de cocotieri", a mai scris Mihai Sora.Consiliul UE si Parlamentul European au ajuns marti la un acord pentru desemnarea Laurei Codruta Kovesi procuror-sef al Parchetului European.