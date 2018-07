Mihai Sora, dupa spitalizare: Trebuie sa ma las de box, karate si schi. Ne revedem la Girafa. Al vostru sobo care face iar chit-chit

Ziare.

Filosoful le-a multumit medicilor pentru atentia acordata, dar si prietenilor virtuali."Dincolo de faptul ca am iesit vertical din spital (si nu cu picioarele inainte), cel mai reconfortant este sentimentul ca oamenii acestia sunt admirabili in orice fel de imprejurari si in fata oricarui pacient (centenar sau nu:) ).Va sunt recunoscator voua, dragi prieteni, pentru toate cuvintele tandre pe care mi le-ati trimis, pe care Luiza mi le-a susurat la ureche cand nu le puteam citi, pe care le descopar acum cu ochii mei si de care ma minunez.Si ii sunt, fireste, recunoscator Luizei: ca - de n-ar fi - nu as fi si nu as povesti", a scris Mihai Sora pe Facebook.Scriitorul a facut referire si la faptul ca Liviu Dragnea i-a numit "sobolani" pe protestatari."Dragi copii, bucuros si nou-nout, va multumesc tuturor si va salut.Al vostru sobo care face iar chit-chit,Mihai SoraP.S. Potrivit ultimelor recomandari medicale, trebuie sa ma las de box, karate, judo si schi; nu am voie sa car saci de gunoi, nici sa ma enervez excesiv. Ceea ce nu ne va impiedica sa ne revedem la Girafa, unde ne vom enerva linistit: pana pe 10 august nici nu mai e asa mult", a incheiat filosoful.A.G.