Mihai Sora intervine in apararea Irinei Rimes: Pun ramasag ca agitatii "brancusologi" aparuti peste noapte sunt aceiasi care cautau aria cercului

El face astfel referire la intrebarea adresata de un jurnalist Vioricai Dancila, la sfarsitul lunii noiembrie."Pun ramasag ca agitatii 'brancusologi' aparuti peste noapte sunt aceiasi care, nu de mult, cautau pe ascuns aria cercului.Ce suflet schingiuit trebuie sa ai ca sa batjocoresti un copil talentat si inteligent, scotand din tastatura, la suprafata ecranului tau, frustrari, esecuri personale, infirmitati morale...Am spus deja: copilul Irina are timp sa invete cate in Luna si in stele despre Brancusi: va invata din mers, odata cu alti copii, cu cei care o pretuiesc si cresc alaturi de dumneaei.Poate chiar, intr-o buna zi, va compune un cantec despre Brancusi, despre arta lui, despre zbor sau despre Muza dormind: iar cantecul acela cu siguranta va fi mai viu si mai coerent decat niste exegeze absurde ori insipide", a scris Mihai Sora, luni, pe contul sau de Facebook.Anterior, sambata, filosoful a publicat pe reteaua sociala un amplu mesaj de sustinere pentru Irina Rimes.Intre altele, Sora a sustinut ca artista este "un copil bun", care "cu siguranta i-ar fi placut lui Brancusi".