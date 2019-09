Mihai Sora se bucura pentru Kovesi: Sa inceapa Festivalul Disperat al Inculpatilor!

Dancila s-a mentinut impotriva pana la capat

Sora scrie pe contul sau de Facebook ca este una dintre cele mai frumoase victorii din ultimii ani."Pentru toti oamenii cinstiti, care inteleg sensul cuvintelor ONOARE si DEMNITATE, care pun pret pe INTEGRITATE, victoria aceasta inseamna mai mult decat putem discerne acum, inseamna mai mult decat un punct luminos la capatul tunelului.Ii vom resimti consecintele nu doar noi, romanii, indata ce Parchetul European va deveni functional, ci si cetatenii altor tari prinse vremelnic in chingile unor clanuri mafiote, care toaca ori jefuiesc vistieria publica.O felicit din inima pe Doamna Laura Codruta Kovesi! Sunt sigur ca va fi la inaltimea increderii de care se bucura.Sa inceapa, asadar, Festivalul Disperat al Inculpatilor!", a notat Sora pe reteaua sociala.Totodata, filosoful ii indeamna pe romani sa nu spuna ca "Romania nu a sustinut-o" pe Kovesi pentru aceasta functie, intrucat "politrucii aceia agramati si nelegiuiti sunt doar belele in trecere. Ei nu sunt, nu pot fi Romania. Romania suntem noi".Laura Codruta Kovesi a fost votata, joi, pentru functia de procuror-sef european cu o majoritate covarsitoare in Consiliul Uniunii Europene.Astfel fosta sefa a DNA a fost desemnata candidatul comun al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene (17 voturi din 22), dupa intrunirea COREPER de joi, la capatul unor luni in care negocierile au fost bruiate de zgomotul de la Bucuresti si de tentativele Guvernului Dancila de a o compromite pe Kovesi, prin orice mijloace.Potrivit procedurii, urmeaza o confirmare oficiala a acestui vot in plenul Parlamentului European. Reamintim ca PE si-a mentinut saptamana trecuta sustinerea pentru Kovesi.Iata reactii la cald din tara si de peste hotare , dupa votul favorabil de la Bruxelles.Premierul Viorica Dancila a subliniat, miercuri seara, ca Romania nu o va sustine pe Kovesi la sefia Parchetului European.Ea a precizat clar ca mandatul transmis Luminitei Odobescu, ambasadorul roman la UE, este sa "voteze impotriva!".