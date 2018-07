Mihai Sora sustine din spital campania "Fara penali in functii publice": Imi pun speranta in copii (Foto)

Ziare.

Sotia sa, Luiza Palanciuc Sora, a publicat o fotografie cu filosoful imbracat cu tricoul "Fara penali in functii publice", alaturi de un tanar prieten."... Ma doare sa vad ca tara mea sufera, dar imi pun speranta in cei ce vor veni dupa mine, in copii: speranta ca vor trai demn si se vor putea bucura de roadele stradaniei lor, ca adulti", transmite scriitorul pe Facebook."Nu poti ramane indiferent la soarta semenilor tai si a ta proprie", mai spune Mihai Sora, unul dintre initiatorii #Farapenaliinfunctiipublice.Medicii spun ca scriitorul se reface bine dupa ce a fost operat in urma unor probleme la colecist . "Decizia in privinta externarii domnului Sora nu este medicala, ci una a familiei. Din punct de vedere medical, domnul Sora s-a recuperat satisfacator, i-au fost facute mai multe investigatii, este asa cum il stiti", a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Elias, Silviu Negoita.Scriitorul si filosoful Mihai Sora a participat activ la protestele care au avut loc in Piata Victoriei, devenind "portavocea mobilizarii societatii civile" impotriva "abaterilor" guvernarii din Romania.Nascut in noiembrie 1916, Sora a studiat in Franta, apoi a lucrat intre 1945 si 1948 ca cercetator la CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) de la Paris. In 1948, revine in tara natala, devenita un satelit al Uniunii Sovietice, gandind sa mai ramana doar zece zile. Insa, regimul comunist il impiedica sa plece din nou. Fiu al unui preot, intr-o tara care a predicat ateismul, a fost de mai multe constrans sa abandoneze munca sa ca scriitor si publicist si sa se supuna rigorilor regimului totalitar."Timp de ani, am fost supravegheat, telefonul meu ascultat si corespondenta citita... Dosarele Securitatii (politia politica comunista - n.red.) care ma vizau erau coplesitoare", marturiseste el.Citeste si AFP scrie despre Mihai Sora: Scriitorul de 101 ani care inspira protestatarii din Romania