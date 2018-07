Filosoful Mihai Sora a fost externat, anunta sotia acestuia: Fericirea este Viata

Ziare.

com

"Un Domn cu ochelari si Floarea Soarelui puteau fi vazuti deunazi intr-un taxi, trecand prin fata Girafei (din fata muzeului Antipa - n.red.) . P.S. In mai bine de zece ani de cand il fotografiez pe Mihai Sora, au fost cadre mai izbutite si imagini mai clare. Insa fotografia aceasta (in fapt: o captura de ecran din filmuletul facut cu telefonul, cand am iesit din spital) este una dintre cele la care tin cel mai mult", a scris Luiza Sora pe contul sau de Facebook, alaturi de o fotografie cu filosoful.Ea a mai scris ca, daca cineva o va intreba vreodata cum arata fericirea, va raspunde cu fotografia postata: "Fericirea este sa vezi fiinta iubita in viata. Fericirea este Viata, - Viata si punct".Mihai Sora a fost supus pe 28 iunie unei interventii chirugicale din cauza unor probleme la colecist.Scriitorul si filosoful Mihai Sora a participat activ la protestele care au avut loc in Piata Victoriei, devenind "portavocea mobilizarii societatii civile" impotriva "abaterilor" guvernarii din Romania.Nascut in noiembrie 1916, Sora a studiat in Franta, apoi a lucrat intre 1945 si 1948 ca cercetator la CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) de la Paris. In 1948, revine in tara natala, devenita un satelit al Uniunii Sovietice, gandind sa mai ramana doar zece zile. Insa, regimul comunist il impiedica sa plece din nou. Fiu al unui preot, intr-o tara care a predicat ateismul, a fost de mai multe constrans sa abandoneze munca sa ca scriitor si publicist si sa se supuna rigorilor regimului totalitar.