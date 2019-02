Mihai Sora, dupa protestele de duminica: Data viitoare va fi primara, iar noi vom fi si mai multi

Ziare.

com

Sora, unul dintre cei mai vocali protestari, a precizat pe contul sau de Facebook ca le multumeste tuturor oamenilor care "s-au invrednicit sa iasa din casa", in conditiile in care in Capitala, duminica seara, a fost frig si a nins pret de cateva minute."Dragi prieteni,data viitoare va fi primavara. Iar noi vom fi si mai multi.Le multumesc tuturor celor care, in aceasta seara, s-au invrednicit sa iasa din casa. Inseamna ca nu si-au abandonat tara, ca nu vor s-o lase pe mana borfasilor.Inseamna, pe scurt, ca inca le pasa.P.S. Ceai fierbinte si ciocolata amara", a notat Sora pe pagina sa de Facebook.Mii de oameni au iesit, duminica seara, in toata tara, sa protesteze fata de OUG 7, adoptata de Guvern saptamana trecuta. La Bucuresti au fost aproximativ 10,000 de protestatari, iar in alte orase din tara au iesit in strada mii de romani.La Cluj, Sibiu, Iasi, Galati, Arad, Buzau si Timisoara s-au scandat mesaje de sustinere pentru magistrati, a caror independenta e periclitata de Ordonantele ministrului Tudorel Toader.Vezi cum s-au desfasurat protestele in toata tara - "Nu mor procurorii cand vor infractorii!": Romanii din toata tara au iesit in strada, pentru a-i sustine pe magistrati (Foto, Video) Manifestatiile au avut loc dupa protestele fara precedent ale procurorilor si judecatorilor din toata tara.