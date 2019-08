Mihai Sora, dupa protestul din 10 august: Societatea noastra civila s-a maturizat, in sfarsit

Ziare.

Amintim ca sambata seara, in Piata Victoriei din Capitala, a avut loc o manifestatie care a marcat un an de la protestul Diasporei, cand mii de diasporeni au venit in fata Guvernului, alaturi de alte zeci si zeci de mii de conationali, pentru a transmite ca vor masuri care sa aduca armonie si prosperitate in tara, iar PSD si ALDE nu fac asta, insa au fost alungati cu totii cu bastoane, tunuri cu apa si gaze lacrimogene."Dragi prieteni,cine a fost la proteste de-a lungul anilor (si nu ma refer doar la ultimii trei) stie - pentru ca a vazut si trait pe pielea lui - cum se desfasoara ele, cu bune, cu rele, cu momente mai incordate sau calme, de comuniune autentica, de revolta sau de propaganda disimulata.Si mai stie ca exista, de fiecare data, o anumita vibratie a multimii, pe care nu o poti percepe de la distanta, cum celui insetat nu i se potoleste setea doar privind o fantana.Am stat cateva ore bune aseara si mi-a facut placere sa reintalnesc oameni, mai tineri sau mai varstnici, pe care i-am cunoscut la proteste, fie in Piata, fie la Universitate, odinioara, fie pe strazi, marsaluind intre ministere. Si ce pot spune, din tot ce am vazut ieri, pana tarziu, este urmatorul lucru:", a scris, duminica, Mihai Sora pe contul sau de Facebook.De asemenea, filosoful a notat ca totusi nu au existat schimbari substantiale "de cealalta parte"."1. Un mustacios la puscarie nu inseamna prea mult, cata vreme cei de sub el, baronii care l-au purtat pe brate pana in varful partidului, sunt, mai departe, in posturile-cheie din administratia publica. Ei insisi - va reamintesc - puscariabili.2. Cocul rezista, la randu-i. Si, oricat am glumi pe seama lui, traim in aceasta realitate apasatoare: cocul acesta inca semneaza hartii, ia in continuare decizii in numele Romaniei, in numele meu, al tau, al fiecaruia dintre noi. O face fara rusine, fara constiinta inadecvarii la functia respectiva, fara constiinta propriilor limite.3. Clanurile isi vad mai departe de treburi: invarteli, combinatii, aranjamente si crime. De multe ori la vedere, intr-o nepasare generalizata sau, adesea, cu sprijinul tacit al autoritatii publice", a completat Sora.In fine, el spune ca "sa motaim tocmai acum ar fi cea mai mare eroare"."Vom merge la vot, sigur ca da, insa - pana atunci - se pot intampla multe. Sa motaim tocmai acum ar fi cea mai mare eroare. De aceea le sunt recunoscator celor care continua sa iasa in Piata: oamenii acestia sunt partea lucida si normala a romanitatii noastre.In drum spre casa, azi-noapte, m-am oprit o clipa pe treptele statuii lui Catargiu. Intuneric-bezna in blocurile din jur, nicio luminita aprinsa. Unii bucuresteni sunt fara doar si poate la mare. Caci nu-mi inchipui ca dorm linistiti la doi pasi de Piata Victoriei, cu atatea sirene si claxoane sub balcoane.Mihai SoraBucuresti, 11 august 2019P.S. Lascar Catargiu este domnul acela care, inainte sa ajunga presedinte al Camerei, premier si deputat, s-a ocupat - pe cand era tanar parcalab in Tinutul Corvuluiului - cu stingerea unei epidemii de holera", se mai arata in postarea din mediul online.