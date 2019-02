Mihai Sora, mesaj pentru romanii de o parte si de cealalta a Prutului: "Ne luam tara inapoi" inseamna "ne luam toata tara inapoi!

Ziare.

com

"M-au impresionat, in dimineata aceasta, oamenii care asteptau sa voteze, fratii nostri din Republica Moldova stand ore in sir la cozi, in orasele Europei.Visez - ca multi romani, sunt sigur - sa vina mai repede ziua aceea in care vom fi cu adevarat impreuna, locuiti de aceeasi vibratie, ziua in care nu va mai sta intre noi decat cursul firesc al Prutului.Pana atunci, si noi, si fratii nostri suntem in aceeasi asteptare apasatoare."Ne luam tara inapoi" inseamna "ne luam toata tara inapoi!", TOATA!, - si bucata aceea de peste Prut care ne-a fost furata.Ne vedem in aceasta seara", scrie filosoful, intr-un mesaj publicat pe Facebook.Moldovenii - prinsi intre Rusia si Uniunea Europeana (UE) - isi aleg duminica deputatii, sub privirea atenta a Kremlinului, care si-ar dori un Chisinau cu vocatie europeana tot mai slabita.De partea cealalta a Prutului, romanii se pregatesc de proteste, dupa ce Guvernul Dancila, in pofida tuturor avertismentelor europene si a criticilor aduse chiar de profesionistii din sistem, a modificat legislatia din justitie, iar masurile pun la indoiala chiar independenta magistratilor.