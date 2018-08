Mihai Sora: Oamenii care ies in strada nu sunt violenti. Au iesit ca sa-si apere demnitatea. Voi continua sa ies in strada

Ziare.

"Ma bucur si va multumesc ca ati iesit si in aceasta seara la proteste ", a spus filosoful. "Este cu neputinta ca toata energia (pasnica, dar nu mai putin intensa), toata staruinta aceasta plina de incredere si speranta sa nu iste ceva bun, sa nu duca la o schimbare. Am revenit acasa cu acest gand si tineam sa vi-l impartasesc aici"."As vrea, de asemenea, sa stiti ca sunt emotionat de caldura cuvintelor dumneavoastra, de imbratisarile, de semnele de simpatie pe care mi le aratati. Nu am fost niciodata un om al scenei, al "spectacolului" de vreun fel. Imi vine sa ma fac mic, mititel de tot, sa ma ascund sub palarie, ca Eugen Ionesco odinioara, in tineretile noastre, pe cand ne zbenguiam impreuna, iar el "disparea" sub palton. Pentru palton - e cam cald, sub palarie (totusi) nu incap, dar timidul din mine va spune ca este, de fiecare data, cu fiecare strangere de mana, foarte miscat".Cuvantul esential este Demnitate, spune Mihai Sora."Oamenii care ies in strada nu sunt violenti: ei au iesit ca sa-si apere demnitatea. Violenta vine din cealalta parte: e iscata tocmai pentru ca sa compromita actiunea celor pasnici, sa o tulbure, sa o faca invizibila, sa o transforme in contrariul ei. Cei care ies in strada ca sa-si apere demnitatea sunt "doar" fermi. Fermitatea este cu totul altceva decat violenta fizica: este constanta unei atitudini, - definitorii pentru calitatea lor de oameni intregi, constienti si liberi.Eu, personal, voi continua sa ies in strada. Si va indemn si pe dumneavoastra, dragi prieteni, sa iesiti in strada. Pentru ca ceea ce este important este, alaturi de justetea cauzei, perseverenta cu care luptam pentru ea", este indemnul scriitorului.Incidente extrem de violente au avut loc vineri seara la mitingul diasporei din Piata Victoriei, la care au luat parte zeci de mii de oameni. Peste 400 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.Astfel de incidente s-au produs pe tot parcursul protestului - unele persoane au fortat gardurile in zona din fata Guvernului si au aruncat cu diverse obiecte, in special sticle de plastic, iar scutierii au ripostat cu grenade cu gaze lacrimogene si cu tunul cu apa.Dupa miezul noptii, jandarmii au intrat in forta in Piata Victoriei, gonind oamenii, desi mii de persoane protestau in continuare.Cateva zeci de mii de oameni au protestat si sambata seara in Piata Victoriei din Capitala, cerand demisia Guvernului. Protestul s-a desfasurat pasnic, fiind ridicate de catre jandarmi doar trei persoane. Oamenii au manifestat si in mai multe orase din tara - la Iasi au iesit in strada peste 10.000 de oameni, la Timisoara au fost peste 8.000 de manifestanti, iar la Sibiu aproximativ 5.000.