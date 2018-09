"Mama a plecat sa ne cumparam un bloc, sa avem unde sta" - o ora de caligrafie despre tara, la Cotroceni

"Dar chiar daca nu spui tot timpul adevarul, trebuie sa fii intelegator cu ceilalti" - copil scriind adevarul

Cel mai adesea, copiii ramasi in bratele bunicilor erau prea mici ca sa inteleaga de ce parintii sunt nevoiti sa plece de langa ei, de ce mami si tati nu pot ramane acasa.

Si poate, tot intr-o buna zi, se va ridica, dintre romani, cineva, un seaman de isprava care sa adune laolalta copiii si parintii, sa uneasca ceea ce vremurile, oameni fara onoare si fara minte au destramat.

Mihai Sora s-a asezat in banca si le-a dat curaj celor doua fete ramase in grija rudelor, pentru ca parintii sunt nevoiti sa munceasca in strainatate

Si scrie propozitia pe caietul de caligrafie, pentru a ma convinge. Nu ofteaza, nu strange pumnul, nu plange. Vezi doar cum, pentru cele cateva secunde cat asteapta sa o intrebi despre cum e viata ei fara mama alaturi, respiratia i se taie. Are jumatate de raspuns pregatit, dar il abandoneaza pe traseu.Scoala incepe luni. Un an scolar despre care nu prea se vorbeste, in ciuda manualului de biologie care asaza inima in partea dreapta a corpului, asa cum, pe dos si stramb, sunt asezate si prioritatile de guvernare.Dar copiii raman cei mai curajosi, chiar si atunci cand gresesc si nu spun adevarul. Asa cum e C., caruia nu ii scriu prenumele intreg, pentru ca nu ii place sa fie scris.Nati si C. sunt doi dintre copiii de care Salvati Copiii Romania are grija in centrul educational din Pitesti si care au venit, miercuri dimineata, la Muzeul Cotroceni, pentru o lectie anuntata ca fiind una de caligrafie, dar care a fost, de fapt, o lectie despre cum pot face cei mari incat sa fie cu adevarat atenti la tristetile si dorurile celor mici.A. e din Pitesti, unde bunicii au grija de ea si de sora ei. Pentru prima zi de scoala, misiunea ei este sa faca fotografii cu amandoua si sa i le trimita tatalui ei, in oraselul britanic unde vremea e mai rea, dar scoala mai buna."In ultimii ani, cele mai sfasietoare scene de despartire le-am vazut la Bucuresti, in aeroport, cand oameni in toata firea plangeau la portile de imbarcare, tragand dupa ei valiza si tot chinul acelei despartiri, toata jalea.Intr-o buna zi, cei care au starnit aceste drame vor plati: nicio suferinta adusa altcuiva nu poate fi, la nesfarsit, ingaduita, nu poate ramane, la nesfarsit, nepedepsita.".Mihai Sora a scris asta pe contul de Facebook si apoi s-a asezat in banca, intre doua copile din Targoviste. A raspuns sobru si simplu la intrebarea despre importanta caligrafiei - "o disciplina a mintii" - inainte de a desena si scrie cot la cot cu ele. Au stat in prima banca.Sta in a doua banca, de la perete. Din cand in cand, trage cu ochiul in dreapta, la sora ei mai mica. Ar vrea sa iasa amandoua bine din aceasta lectie de caligrafie, sa le laude doamna invatatoare, iar actorul Marius Manole, colegul ei de banca, sa vada ca un copil se descurca cu scrisul, chiar si atunci cand nu mama e cea care ii verifica lectiile, asa cum scria intr-un text de la scoala.Datele ANPDCA pentru intreaga tara arata o crestere semnificativa in ultima perioada,in iunie 2017, ultimele date centralizate la nivel national. Dintre acestia, potrivit cifrelor oficiale, 21.928 au unicul parinte sau pe amandoi parintii plecati sa castige bani in afara tarii.Datele culese de Organizatia Salvati Copiii de la Inspectoratele Scolare Judetene insa au relevat un numar mult mai mare de copii in aceasta situatie, peste 212.000, iar aceste date nu sunt nici ele complete, pentru ca includ doar copiii inscrisi in sistemul educational. Adaugand si copiii de varsta anteprescolara si pe cei neinscrisi la scoala sau care au abandonat scoala, estimam ca numarul total al copiilor cu parintii plecati la munca in strainatate se ridica la aproximativ 250.000.In ceea ce priveste distributia pe judete, datele din luna iunie 2017 ne arata ca regiunea cu cei mai multi copii cu parinti plecati, aflati in atentia autoritatilor, este cea de Nord-Est, cu un total de 31.576 copii (in special judetele Suceava - 9.097 copii, Iasi - 5.529 copii, Bacau, - 5.160 copii si Neamt -4.636 copii), urmata de Sud-Est cu 16.035 copii (in special judetele Galati -6.174 copii, Constanta -3.661 copii si Vrancea -2.648 copii) si de Sud - Muntenia, cu un total de 12.896 de copii cu parinti plecati cuprinsi in evidentele oficiale (aflati cu precadere in judetele Prahova -4.897 copii, Dambovita -2.727 copii si Arges - 2.594 copii).In regiunea Nord - Vest, un numar total de 11.443 copii (in special judetele Bistrita Nasaud - 2.665 copii, Maramures - 2.469 copii, Salaj - 1.883 copii sau Satu-Mare -1.757 copii).In regiunea Vest, autoritatile au cunostinta de un numar total de 8.564 copii cu parinti plecati (in special in judetele Hunedoara -2.583 copii si Caras Severin - 2.091 copii).Regiunile Centru si Sud-Vest Oltenia inregistreaza 8.845, respectiv 6.385 de copii aflati in aceasta situatie.La polul opus se afla regiunea Bucuresti - Ilfov, cu 979 copii. In Bucuresti, sectorul 3 are cunostinta de cei mai multi copii cu parinti plecati, 367, urmat de sectorul 1 cu 218 de copii, sectorul 4 cu 108 copii, sectorul 6 cu 67 de copii, sectorul 2 cu 41 de copii si sectorul 5 cu 31 copii.*** Mihai Sora, Maia Morgenstern, Marius Manole si Amalia Enache au stat in banca, langa copiii ramasi singuri acasa, inclusi in programul educational al Organizatiei Salvati Copiii Romania. Ora de caligrafia de la Muzeul National Cotroceni a ajuns, astfel, la cea de-a doua editie.