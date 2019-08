Mihai Sora a fost jefuit in metrou. Ce i s-a furat

Ziare.

Hotul i-a furat portofelul lui Sora, care avea in el 50 de lei si un card bancar. Mihai Sora a scris pe Facebook despre incident:"Draga hotman-in-metrou-care-mi-ai-sterpelit-frumusete-de-portofel-cu-ultimii-cincizeci-de-lei-si-card-verzui-de-la-CEC-Bank,afla ca am fost astazi la banca si cardul meu cu ghinde si frunzulite de stejar nu-ti va folosi la nimic, caci l-am blocat.Mihai SoraP.S. Sa nu mai faci", se arata in postarea filosofului, acum in varsta de 102 ani.Postarea a strans in scurt timp mii de aprecieri si zeci de comentarii. Internautii au apreciat in special faptul ca filosoful a facut haz de necaz."Domnule Sora...cum stiti sa faceti haz de necaz...zambind si cu blandete...." sau "Doamne, ce bland si elegant l-ati certat!!!!!" - au fost doar cateva dintre comentarii.A.D.