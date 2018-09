Mihai Sora, despre incendiul din Sectorul 5: In Romania, coruptia ucide, nenoroceste vieti, calca in picioare oamenii

Incendiul

Ziare.

com

Sora arata ca era vorba de un bloc nou, iar doi oameni au ajuns in spital. "Zeci de familii au vazut pierind in flacari toata agoniseala lor de-o viata. Dupa sase ani de la darea in folosinta a imobilului, inca nu primisera contractul de vanzare-cumparare. Plateau ratele direct la dezvoltatorul imobiliar", scrie filosoful.Sora mai arata ca in Romania, suntem zilnic nevoiti sa pronuntam propozitia hada, respingatoare: "Se putea si mai rau"."Nu uitati ce s-a intamplat la Colectiv", conchide filosoful.Blocul din Sectorul 5, care a luat foc, nu avea autorizatie ISU la incendiu si, avand in vedere ca era prevazut cu o singura iesire, este foarte probabil sa nu detina nici autorizatie de constructie. Incendiul a scos la iveala ca 54 de familii au platit pe baza unui ante-contract, sume uriase unui dezvoltator imobiliar. Personajul, cercetat de procurori pentru spalare de bani si evaziune fiscala, ar fi un apropiat al Clanului Camatarilor, potrivit Stirile Pro TV.