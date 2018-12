Mihai Sora: Ne asteapta un an greu. Sa ramanem atenti

Ziare.

Recunoaste ca transmite acest mesaj usor melancolic si spune ca nu stie daca suntem pregatiti sa facem fata anului care vine, insa ramane militant, asa cum ne-a obisnuit pe tot parcursul anului care tocmai se incheie.Iata postarea integrala:"Dragi prieteni, ne asteapta un an greu.Nu stiu in ce masura suntem pregatiti sa-i facem fata (in ce ma priveste, nu stiu nici chiar daca-i voi supravietui); dar sa ramanem atenti, lucizi si intregi, cu ochii larg deschisi.Si, desigur, sa ne revedem la Girafa.Al Dumneavoastrausor melancolic),Mihai Sora"Mihai Sora a fost inclus in categoria "disruptors". In categoria in care se regaseste filosoful, cea a contestatarilor Puterii, mai sunt Mary Lou McDonald (Irlanda), Mattias Tesfaye (Danemarca), Jeremy Corbyn (Marea Britanie), Eleni Touloupaki (Grecia), Herbert Kickl (Austria), Ali Can (Turcia/ Germania), Marta Pardavi (Ungaria) si Mischael Modrikamen (Belgia).