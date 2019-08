Mihai Sora, rezistenta, impacarea

Ziare.

L-am zarit pe filosoful Mihai Sora sfidand provocarile jandarmilor gazari si batausi ai regimului Dragnea. L-am intalnit la coada Girafei din piata Victoriei la 10 august 2018. Un an mai tarziu am avut privilegiul de a-l vedea, simbol viu al reconcilierii romanilor din est si vest, de acasa si din diaspora, emotionat la culme de intalnirea si impacarea cu fiul sau emigrat pe care-l pierduse din vedere.Filosoful Mihai Sora e mai mult decat un simplu erudit. Reprezinta specia celor care, desi continua sa-si petreaca partea leului din timp gandind si scriind, nu dispretuiesc nici fapta, actul civic, protestul, ori de cate ori libertatea si democratia sunt in pericol, iar statul de drept e amenintat sa fie demolat.M-am intrebat oare ce inseamna, intr-o tara condusa de analfabeti mentinandu-se la putere prin propaganda, un ganditor pentru care adevarul, dreptatea si claritatea morala nu alcatuiesc o carte cu sapte peceti? Dar unul care nu e doar un invatat de mare clasa si acasa, si oriunde in lume, ci si un respectat si redutabil luptator pentru libertatea neamului sau?De cand se stie, Mihai Sora s-a plasat de partea buna a istoriei. Desi student al lui Mircea Eliade, Mihai Sora s-a impotrivit si a rezistat extraordinar, impreuna cu prima lui sotie, Mariana, studenta lui Nae Ionescu, ispitelor iscate de cantecele de sirena indemnand elita romaneasca sa se rinocerizeze. In Franta celui de-Al II-lea Razboi Mondial, fiul unui preot ortodox a facut singura optiune moral onorabila: s-a raliat Rezistentei. Concomitent a scris si a publicat de timpuriu, in occident.Revenit dupa razboi pentru scurt timp in Romania, spre a-si revedea parintii, s-a vazut impiedicat sa paraseasca tara de catre regimul comunist. A devenit un editor genial. In anii 70 am auzit carturari marxisti, dar descuiati, ca Alexandru Ivasiuc, vorbind cu extraordinara admiratie de libertatea, deschiderea, capacitatea discursiva si dialogica a gandirii tomiste a filosofului Mihai Sora.In acelasi deceniu a inceput si o progresiva insingurare a ganditorului roman. Primul sau fiu, Andrei, a ales sa emigreze, urmat fiind, in Occident, de sora lui, Sanda, de mama lor, Mariana si de mezinul Tom, devenit muzicolog si compozitor la Munchen.La finele erei Ceausescu, Mihai Sora s-a ridicat, in ciuda varstei sale, in apararea lui Mircea Dinescu, protestand, impreuna cu alti carturari, impotriva tratamentului inuman aplicat poetului-disident de catre regimul comunist. Apoi, impreuna cu inca un ministru, s-a vazut izolat in cabinetul Petre Roman ca sustinator al lustratiei revendicate de punctul opt al Proclamatiei de la Timisoara si refuzate de postcomunismul iliescist.A parasit rapid guvernul postdecembrist in semn de protest impotriva mineriadei din 13-15 iunie 90. Membru al Grupului pentru Dialog Social, a scris un mare numar de articole, a acordat si continua sa acorde o sumedenie de interviuri, intre altele si postului Deutsche Welle, a participat si participa la filmari, a dat si da conferinte. In ciuda senectutii sale, e prezent de ani de zile, indiferent daca e frumos, ori arsita, ori ger naprasnic, la protestele menite sa impiedice lichidarea, de catre regimul Dragnea, a independentei justitiei si a statului de drept romanesc.Tocmai aceasta angajare, facand din ceea ce a fost un reper intelectual si moral un exemplu civic si un simbol politic, scoate din sarite de multi ani oligarhia, securismul cleptocratic dambovitean si pe lacheii lor. De-a lungul anilor am devenit martorul unor atacuri dintre cele mai imunde la adresa filosofului. S-a sugerat, mincinos, complicitatea lui cu regimul Anei Pauker. I s-a pus in carca un fals ramolisment si imaginara dementa a unui ins chipurile manevrat, manipulat si profitabil utilizat de mai tanara lui sotie, mascand abil presupusa stare de leguma a sotului ei.Recent, o jurnalista pe nume Sidonia Bogdan si-a permis sa afirme fara jena ca omul ar fi pasamite "instrumentalizat" si a sugerat "exploatarea" lui "civica" de catre sotia sa, Luiza Palanciuc Sora.A sustinut, ca si cum ar fi o evidenta, minciuna denigratoare potrivit careia Mihai Sora "nu mai e capabil sa scrie doua propozitii singur din cauza varstei, vrea altcineva. Tocmai in asta consta exploatarea". Si ca si cum batranetea i-ar fi luat dreptul de a se manifesta, in limitele legii, cum vrea, jurnalista a mai sustinut, delirant, ca "dreptul la demnitate a oricarui om" ar insemna "in primul rand, sa ii accepti si sa respecti limitele (lui) biologice", ceea ce a adaugat calomniei o discriminare de varsta. Solicitata public sa-si ceara scuze, a facut-o cu totul neconvingator.Ca, la 102 ani, venerabilul autor continua sa le stea in gat nu doar penalilor cu propensiuni totalitare si slugilor lor ideologice, ci si unor jurnalisti veleitari, tine de o imprejurare evidenta. Autoritatea seniorului cetatii, o figura de prora nu doar intelectuala, ci si civica, politica si morala, constituie, cat timp nu e demolata, o pavaza in calea agendelor si imposturii formatorilor de opinie inregimentati, ori rau pregatiti, care se dau competenti, politic independenti si etic rectilinii. Si mai e ceva.Mihai Sora e dovada vie ca in orice imprejurari istorice si in ciuda oricaror erori personale, romanul poate, daca vrea, sa-si traiasca viata integral in adevar, ratacirea morala nefiind o fatalitate.