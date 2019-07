Gigi Becali l-a convins pe Mihai Stoica sa ramana la FCSB: Iata ce-a declarat finantatorul "ros-albastrilor"

Ziare.

com

"MM nu o sa plece de la noi cat sunt eu la Steaua", a spus Gigi Becali, pentru Digi Sport Dupa discutia purtata cu Mihai Stoica, finantatorul "ros-albastrilor" a vorbit cu jurnalistii prezenti la Palatul din Aleea Alexandru."Asta a fost dupa meci, imediat. Dupa aia i-am zis: bai, baiatule, tu esti prietenul meu, nu esti numai angajat, ca sa pleci sau ca sa te dau afara. Esti prietenul meu si acum esti la un moment greu si trebuie sa fiu alaturi de tine, nu sa pleci tu cand vrei. A zis ca e vinovat el pentru tot ce s-a intamplat, normal", a spus Becali"Am zis ca el e mana mea dreapta acolo si pentru ca se intampla ce se intampla inseamna ca e vina lui ca a iesit ce a iesit. A zis: Gigi, eu am demnitate, nu pot sa stau in situatia asta, eu sunt vinovat, eu am gresit, eu trebuie sa plec. Si nu l-am lasat sa plece. Acum a venit sa discutam, cu Alexandru Tudor, altele, despre ce trebuie sa faca", a adaugat acesta.Vezi si: Mihai Stoica a venit la Palatul din Aleea Alexandur pentru a-si prezenta demisia de la FCSB 2010 e anul in care Mihai Stoica s-a intors la FCSB.