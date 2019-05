Iordanescu junior ii da replica lui MM Stoica: E problema lui

Ziare.

Fiul fostului selectioner sustine ca a discutat in ultima perioada cu cel poreclit MM, insa nu despre o colaborare la FCSB.Mai mult, tehnicianul sustine ca vicecampioana are cateva probleme evidente de management din moment ce n-a mai castigat titlul de patru ani si ii transmite lui Stoica faptul ca n-a inceput sa-si negocieze sosirea in Berceni."Eu cu Mihai Stoica am vorbit si vorbeam chiar si in perioada cand eram certati. Am mai avut discutii, uneori chiar si in contradictoriu, nu este nicio problema, fiecare are viziunea lui si ideile lui. Noi nu am intrerupt total dialogul, am vorbit si in ultima perioada. Dar, nu am discutat despre colaborare, despre conditiile mele. La FCSB exista un patron, exista o organigrama, exista o ierarhie. Fiecare are rolul lui, e un club care are o experienta bogata in spate si un club foarte bine structurat din punctul meu de vedere, cu minusurile pe care le are. Daca nu avea, lua campionatul.Daca nu l-a mai luat de patru ani de zile, inseamna ca se intampla niste lucruri care ar trebui sa se intample diferit. Acum, ce a spus Mihai Stoica este problema lui, este dreptatea lui, este logica lui, viziunea lui. Nu are nicio legatura cu mine, pentru ca eu nu am discutat pana in momentul de fata despre o colaborare in mod concret", a declarat Edi Iordanescu la PRO X.Vineri seara, MM Stoica a iesit la atac sustinand ca este cel mai important om de la FCSB dupa patronul Gigi Becali si ca antrenorii care nu doresc sa colaboreze cu el nu au nicio sansa sa ajunga la echipa.