Mihai Stoica a rabufnit: Iata ce probleme majore sunt la FCSB

Obligati sa evolueze in afara Bucurestiului, elevii pregatiti de Bogdan Andone incep sa resimta tot mai mult oboseala acumulata dupa deplasarile lungi.Iar la plecarea spre Armenia, pentru meciul cu Alashkert din Europa League , avionul inchiriat cu 100 de mii de euro a avut o intarziere de cateva ore."Adversarii nostri nu sunt cei de la Alashkert. Cei mai periculosi adversari, adica. Primul adversar e faptul ca jucam mereu in deplasare. Imaginati-va ca ieri am ajuns la 3 dimineata in baza, iar azi plecam in Armenia si vedeti ce se intampla. Trebuia sa plecam la 9, am fost anuntati ca vom pleca la 11, 11:30. Probabil plecam la 14:00. Nu trebuie sa ne lamentam, dar oboseala mentala e un factor important pentru ca imediat se transforma in oboseala fizica. Nu am reusit sa aducem jucatori pe pozitiile unde nu avem jucatori, asa ca va trebui sa experimentam.Nu suntem calificati. Am vazut ca Alashkert joaca intr-o baza frumoasa, teren in dreapta, teren in spatele portii... La Orhei am jucat pe un teren langa care era un teren de baschet parasit. Pe noi ne costa 100.000 de euro charterul care pleaca cu intarziere, una pe care n-o stie nimeni. Nu ni se pare ca suntem respectati daca ajungem sa jucam pe asemenea stadioane. Suntem bine cu moralul, cand ne vom recupera jucatorii accidentati si vom reusi sa transferam, daca vom reusi, vom fi mai bine. Dar nu avem moralul cazut. Eu sunt cu jucatorii cum e marca lipita de scrisoare. Nu au ce sa-mi zica pentru ca simt si eu. Nu e confortabil. Sunt si alte meserii, nomenclatorul e vast.Daca ajungem in play-off putem sa jucam cu adversari de cota noastra, sub noi sau care ne depasesc la toate capitolele. Anul trecut am dominat-o pe Rapid Viena, dar cateva erori ne-au costat. Sunt prea multe necunoscute, prea multe detalii pe care o sa le aflam cand ajungem acolo, daca ajungem", a declarat Stoica, potrivit sport.ro FCSB infrunta formatia armeana Alashkert in turul II preliminar al Europa League, partida tur fiind programata joi in Erevan.Gruparea din Berceni a plecat miercuri spre capitala Armeniei, insa aeronava a decolat cu intarziere de la Bucuresti.