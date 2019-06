Mihai Stoica a rabufnit pe Facebook: "Niciodata n-am divulgat ce se intampla in culise, dar ma vad silit s-o fac"

Ziare.

Managerul sportiv al "ros-albastrilor" il contrazice pe patronul Botosaniului, Valeriu Iftime, care a afirmat, sambata, ca aparatorul in varsta de 26 de ani a ajuns la CFR Cluj dupa ce a refuzat-o un transfer la echipa lui Gigi Becali."Niciodata n-am divulgat ce se intampla in culise, dar - din respect pentru fotbalistii nostri - ma vad silit s-o fac. Patronul FC Botosani l-a sunat joi seara in jurul orei 19:30 pe Gigi Becali si l-a intrebat daca e interesat de Burca.Gigi, dupa ce s-a consultat cu mine si, separat, cu Bogdan Andone, l-a informat pe Valeriu Iftime ca nu suntem interesati de acest fotbalist, nu pentru ca n-ar fi un jucator valoros, ci pentru ca Planic (unul dintre cei 4 capitani ai FCSB), Filip (altul dintre cei 4 capitani ai FCSB), Balasa (24 ani, cu prezente in echipa nationala in actuala editie de Nations League) si Cristea (24 ani, care face parte din lotul echipei nationale acum) ne acopera pozitia respectiva. Deci n-aveam cum sa fim refuzati din moment ce n-am inaintat vreo oferta. Vacanta placuta si numai bine", a scris Meme pe pagina sa de Facebook.Andrei Burca s-a transferat, sambata, la CFR Cluj, dupa trei sezoane petrecute la FC Botosani.I.G.