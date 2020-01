Mihai Stoica anunta disponibilizari in masa de la FCSB

Ziare.

FCSB se pregateste de noul start in 2020, iar in acest moment Stoica a anuntat ca inainte de plecarea in Peninsula Iberica mai multi jucatori isi vor rezilia contractele."Vor fi jucatori care nu fac deplasarea in Spania. Vor sa plece, pleaca! Nu vor sa plece, nu vor! Se vor antrena separat! In niciun caz nu putem pleca cu 27 de seniori in Spania. Mai sunt 15 meciuri , nu 30 si ceva ca in prima parte a sezonului. In niciun caz nu va pleca vreun jucator important. Stam de vorba doar la o oferta de nerefuzat. Dar, in iarna este - mercato di reparazzione - ", a punctat MM Stoica, pentru cotidianul roman Gazeta Sporturilor Intrebat despre eventualele achizitii pe care clubul in rosu si albastru le-ar putea face, in acest mercato, Stoica s-a rezumat sa spuna doar atat: "Din ce am vorbit cu Gigi Becali , va aduce un fundas central si cam atat".Lista jucatorilor care pot pleca de la FCSB, inca din iarna, este destul de lunga si ea ii cuprinde pe: Mihai Pintilii, care a anuntat ca se va retrage definitiv din fotbal, ramane de vazut daca acum sau la vara, Thierry Moutinho (28 de ani, extrema stanga), Diogo Salomao (31 de ani, extrema stanga), Alexandru Stan (30 de ani, fundas stanga), Adi Popa (31 de ani, extrema dreapta), Ioan Hora (31 de ani, atacant) si Claudiu Belu (26 de ani, fundas dreapta).Deja de la FCSB au si plecat doi oameni in aceasta perioada, e vorba de Bozhidar Ciorbadjiski (24 de ani, fundas central bulgar) si Juvhel Tsoumou (28 de ani, atacant congolez).FCSB a terminat pe 3 prima parte a campionatului din Romania, la 5 puncte in spatele liderei CFR Cluj , dar si cu un meci in minus de disputat.Citeste si:D.A.