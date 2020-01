Mihai Stoica anunta schimbari importante la FCSB: E posibil sa ne vedeti cu trei fundasi

Ziare.

Echipa lui Gigi Becali pregateste mai multe formule de joc pentru reluarea campionatului, iar cel care a oferit mai multe detalii despre noutatile lui Vintila este MM Stoica."La Steaua se lucreaza mai multe module tactice. E posibil sa apara surprize pe parcurs. Nu este o schimbare definitiva. Bogdan Vintila este destul de bine pregatit tactic ca sa faca jucatorii sa evolueze in mai multe sisteme. E posibil sa ne vedeti cu trei fundasi centrali, e posibil sa ne vedeti cu un numar 9", a punctat Stoica la televiziunea DigiSport.Vintila ar putea inova cu ideile enuntate mai sus in urmatoarele doua amicale din cantonamentul din Spania, meciurile cu Lokomotiv Moscova pe 20 ianuarie si cu Jeonbuk Hyundai pe 22 ianuarie.Pana acum, FCSB a pierdut cu FC Basel un meci test, 0-1, dar a si castigat partida cu Karlsruher, 1-0, sambata, gol din lovitura libera Florinel Coman.In ultima partida, cea cu nemtii de liga secunda, Vintila a jucat in sistem 4-3-3: Balgradean (Vlad 71) - Cretu (Manea 71), I. Cristea (Perianu 71), Planic (Filip 71), Pantiru (Momcilovic 71) - Morutan (Vina 71), Nedelcu, Oaida (Ov. Popescu 39) - Olaru (Nitu 71) - Man (Cr. Dumitru 71), Coman (Ad. Popa 71).FCSB e pe locul 3 in Liga 1 , la 5 puncte in spatele lui CFR Cluj , cu care va evolua in deplasare pe 2 februarie.D.A.