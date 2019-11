Mihai Stoica dezvaluie cine urma sa fie noul antrenor de la FCSB, dupa plecarea lui Andone: Erau puse la punct toate detaliile

Ziare.

Intr-un interviu pentru presa din Romania, Stoica a dezvaluit faptul ca inainte de Bogdan Arges Vintila, un alt antrenor a fost foarte aproape sa semneze cu FCSB, insa mutarea a picat in ultimul moment din motive extrasportive.E vorba de fostul antrenor de la CSU Craiova, italianul Devis Mangia, care era liber de contract in acel moment dupa despartirea de olteni. Gigi Becali nu face in 2019 altceva decat facea in 2014. Mai mult de-atat, dupa ce Bogdan Andone plecase, chiar mi-a dat libertate sa discut cu un antrenor cu care mi-as fi dorit sa colaborez. Si-am discutat, am pus la punct toate detaliile cu Devis Mangia, dar a cazut din alte motive eventuala noastra colaborare", puncta in prima faza MM, care a vorbit in cadrul emisiunii "Prietenii lui Ovidiu", la Gazeta Sporturilor Chiar daca Stoica a plecat de la club, el spune ca a ramas in continuare in relatii foarte bune cu Gigi Becali, latifundiarul din Pipera: "Eu vorbesc cu Gigi. Am vorbit ultima data chiar 55 de minute. Nu s-a intamplat un scurt circuit intre noi si nu are cum sa se intample. Vorbim in continuare. Nu am vorbit o perioada cat eu am fost plecat si n-am avut nici telefon la mine", a mai adaugat fostul oficial stelist.Devis Mangia a lucrat ca antrenor la Unviersitatea Craiova intre 2017 si 2019.Dupa venirea lui Vintila, gruparea FCSB nu a suferit nici macar o infrangere (in afara de cea cu Guimaraes din Europa League ) si recent a ajuns pe loc de play-off, 6.Urmeaza pentru "ros-albastrii" meciul de duminica cu Sepsi din Liga 1 , LIVE score de la ora 21 pe Ziare.com, in aceasta duminica.D.A.