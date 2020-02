Mihai Stoica, extrem de dur dupa infrangerea cu Dinamo

Ziare.

Managerul sportiv al "ros-albastrilor" catalogheaza infrangerea de duminica seara drept "cea mai mare rusine suferita vreodata"."Am in spate o cariera de peste 25 ani, cu mai multe realizari decat indrazneam sa visez. Au fost si dezamagiri. Nu gen Knattspyrnufelag, dar au fost. DOAR CA O RUSINE MAI MARE DECAT CEA TRAITA DUMINICA NU-MI AMINTESC. Nu conteaza ca sansele la titlu au ramas intacte sau ca ei isi continua traditia in playout. Conteaza doar ca ne-am prezentat lamentabil in fata suporterilor care s-au intors langa noi cu elan si sperante. Putem sa-i readucem doar daca vom castiga titlul. E MOMENTUL ZERO", a scris Mihai Stoica pe pagina sa de Facebook.Totusi, Meme e increzator ca vicecampioana Romaniei isi va reveni: "Prestatia lui Planic, venirile lui Miron si Adi Petre, precum si revenirile lui Ovidiu Popescu si Pantiru pot aduce ceea ce a lipsit. Motivatie, determinare, sacrificiu. Schimbare de atitudine. Pentru ca valoare este. Cine nu crede, sa revada rezumatele jocurilor cu Viitorul si Craiova din decembrie".2-1 a fost scorul derbiului dintre Dinamo si FCSB, din etapa a 25-a a Ligii 1.Sin (min.37) si Lazar (min.62) au marcat pentru "caini", in timp ce reusita oaspetilor a fost semnata de Tanase (min.45+9), dintr-o lovitura de la 11 metri.I.G.