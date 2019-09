Mihai Stoica il ataca pe Victor Piturca inainte de derbiul Craiova - FCSB: "Singura lui performanta europeana e eliminarea lui..Sautanton"

Ziare.

Piturca tocmai a revenit dupa 9 ani in fotbalul romanesc si ocupa functia de manager principal la Universitatea Craiova , iar jocul cu FCSB va fi primul in care va cobori pe banca de la revenirea sa in Banie.MM Stoica, cel care tocmai s-a despartit de clubul in rosu si albastru, a prefatat si el acest mare derbi, spunand despre Victor Piturca ca nu si-a demonstrat clasa de antrenor in cupele europene, pe vremea cand acesta antrena Steaua "Pot sa vorbesc de Olaroiu, de Zenga, de Protasov, de Reghecampf, de Razvan Lucescu , si sunt toti antrenori care au facut performante in cupele europene! Piturca in Europa are o semi performanta: a eliminat pe Southampton. Sau... Sautanton! Cred ca cele 130 de meciuri disputate in Europa de echipele in perioada in care am activat, imi dau dreptul sa spun aceste lucruri. Eu la performante europene ma rezum, alea conteaza! E complet diferit sa fii selectioner, decat antrenor de club. Sunt antrenori care au spus ca nu mai vor sa fie selectioneri pentru ca nu mai suporta sa stea degeaba!", a fost reactia lui Stoica la emisiunea TV Realitatea Sportiva, de la Realitatea TV.In plus, el a fost intrebat si despre marea dilema a orasului Craiova, si anume care este marea continuatoare a marii Universitati care elimina in anii 80 in cupele europene echipe ca Bordeaux, Leeds, Fiorentina sau Kaiserslautern, echipa din Liga 1 numita CSU sau echipa lui Mititelu, FCU 1948, care activeaza in L3."Pe mine ma distreaza emulatia asta olteneasca. Cand Universitatea aia adevarata, a lui Mititelu, ca pentru mine aia din Liga a treia e continuatoarea, batea cu 4-0 pe Iasi, auzeam ca se bate la titlu. Cam asa si cu emulatia creata acum. Sa vedem daca pot trece de complexul FCSB. Pentru mine, Steaua e favorita diseara", isi incheia tirada Stoica.FCSB are mare nevoie de o victorie in Banie diseara, avand in vedere ca are doar 7 puncte in acest moment in Liga I , fiind pe locul 11.Craiova este pe locul 3 cu 16 lungimi.Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.D.A.