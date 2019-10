Mihai Stoica incinge spiritele inainte de marele derbi FCSB - Dinamo: Incepe o noua serie de 6

Ziare.

com

Jocul e programat pe Arena Nationala, sambata de la ora 20.30, in etapa cu numarul 12 din L1, LIVE text pe Ziare.com.Stoica a dat startul intepaturilor pentru rivali cu cateva ore inainte de debutul jocului, pe o retea de socializare: "Incepe o noua serie de 6. Diseara. Nu pe Netflix. Pe Arena Nationala", a scris MM Stoica pe pagina sa de Facebook Fostul oficial stelist se refera la faptul ca in august 2018, FCSB ajungea la 6 victorii consecutive cu Dinamo in toate competitiile, iar in imaginile VIDEO de mai sus se vede cum Stoica numara meciurile victorioase in fata suporterilor dinamovisti pe Arena Nationala.In prezent insa, FCSB are 3 meciuri la rand fara victorie in fata marilor sai rivali, toate ultimele 3 partide fiind terminate la egalitate, 1-1, 2-2 si 3-3.Cele doua sunt si vecine de clasament in L1, FCSB pe 9, iar Dinamo un loc mai jos, la doar un punct in spate.D.A.