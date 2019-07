Mihai Stoica isi va prezenta miercuri demisia de la FCSB

Ziare.

Extrem de suparat dupa ce Gigi Becali l-a gasit principal vinovat pentru jocul si rezultatele sub asteptari ale echipei , Meme l-a informat deja pe Becali la telefon ca va demisiona, anunta Fanatik Finantatorul "ros-albastrilor" a incercat sa-l faca sa se razgandeasca, insa Mihai Stoica pare hotarat sa o paraseasca pe vicecampioana Romaniei.De altfel, Meme nici nu a mai venit miercuri la baza de la Berceni, unde Bogdan Andone si Florinel Coman au avut conferinta de presa de dinaintea meciului cu Alashkert, iar apoi echipa a sustinut antrenamentul oficial.Vezi si: Mihai Stoica vrea sa-si dea demisia de la FCSB: Anuntul facut marti de Gigi Becali "Mihai Stoica e vinovatul numarul 1. El e acolo, el e omul meu, mana dreapta. Daca se intampla ce s-a intamplat, el e primul vinovat. Ce-a pazit acolo? S-a suparat. Are demnitate, vrea sa-si dea demisia. Nu-i vorba de demisie aici, e prietenul meu. Prietenii se apara intre ei si se protejeaza. El e prietenul meu si il protejez", a dezvaluit Gigi Becali intr-o interventie avuta marti la ProX.Ar fi pentru a doua oara cand Mihai Stoica demisioneaza de la FCSB, dupa ce in 2007 a plecat in urma unor neintelegeri cu Gigi Becali.A revenit la echipa in 2010, dupa ce a facut pace cu finantatorul "ros-albastrilor".