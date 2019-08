Mihai Stoica primeste o oferta neasteptata dupa plecarea de la FCSB

Ziare.

Fostul director sportiv de la FCSB este dorit in liga a doua, la FC Arges, de fostul antrenor al ros-albastrilor, Nicolae Dica Desi Stoica a pus serios umarul la demiterea lui Dica de al FCSB, acesta a anuntat ca-l asteapta la FC Arges."MM este un foarte bun conducator, stie foarte mult fotbal. Din discutiile pe care le aveam cu el inainte sa ajung la Steaua , dar si dupa vedeam lucrurile in acelasi fel. Eu atunci nu am inteles ceea ce a spus el despre mine. In particular nu aveam aceste discutii, in care sa imi spuna ca sunt intr-un fel sau altul.E un om important pentru o echipa de fotbal, daca el va ajunge in alta parte. Niciodata nu se stie cum pot sa mai lucrez cu el, nu stiu. Vom vedea daca va fi vreodata. Eu la FC Arges as avea nevoie de un om ca MM Stoica. Stie fotbal, poti sa colaborezi cu el si stii ca ai ce invata de la o asemenea persoana", a declarat Nicolae Dica, la Telekom Sport.Amintim ca Mihai Stoica a demisionat, miercuri, din functia de director sportiv al FCSB , invocand probleme personale si o stare de oboseala psihica.C.S.