Mihai Stoica, val de ironii la adresa lui Dinamo cu cateva ore inainte de marele derbi din Liga 1

MM Stoica nu a ezitat sa isi ironizeze marii rivali pe Facebook cu 24 de ore inainte de meci, cu putin timp dupa ce o parte din galeria stelista, cei din "Peluza Nord", le-au facut o surpriza jucatorilor si au venit in cantonament pentru a-i sustine.Fostul presedinte de la Unirea Urziceni sau Otelul Galati a postat la miezul noptii doua mesaje, in care intr-unul explica de ce a dat tonul la anumite cantece jignitoare asupra rivalei Dinamo, la intalnirea cu cei peste 100 de fani veniti din Peluza Nord, iar in al doilea o ironiza in stilul sau binecunoscut pe echipa in alb si rosu."Vizita ultrasilor de ieri m-a rascolit. Am realizat ca inca n-am ajuns in stadiul de suporter de fotoliu. Sunt acelasi fanatic care traieste pentru meciurile cu dinam0, inainte de a se gandi la titlu, cupa sau cupele europene. Ma blazasem, dar m-am trezit. Asa cum s-au trezit cei peste 6.000 stelisti (deocamdata) care vor ocupa peluza.Haideti sa fugarim impreuna cainii, vor avea de alergat mult sezonul asta. Play-out-ul e putin mai lung decat play-off-ul, dar ei stiu bine asta. Au experimentat-o si se pare ca le place. P.S. Haideti sa dam tinerilor nostri un imbold, sold out diseara in sectorul nostru!!!", puncta conducatorul de la FCSB intr-o postare pe pagina sa de socializare El a revenit intr-un tarziu cu un nou mesaj, tot pe pagina sa de Facebook, in care raspundea multor oameni care l-au criticat pentru prima postare efectuata in noapte: "Transmit tuturor geniilor neintelese care-mi critica linia melodica:1. Dragostea pentru Steaua vine la pachet cu antipatia fata de dinam0.2. Daca vreau sa umblu in casa mea in fundul gol, nu inseamna ca pot fi pasibil de amenda penala pentru exhibitionism. E cald", a mai adaugat directorul sportiv stelist.Dinamo si FCSB au remizat in ultimele 4 partide directe, iar acesta este ultimul joc intre cele doua in Liga 1 in acest sezon, avand in vedere ca Dinamo va lua calea play-out-ului, in timp ce FCSB se va lupta la titlu.Partida de pe Arena Nationala din Bucuresti va fi LIVE text pe Ziare.com, de la ora 20.Vezi si:D.A.