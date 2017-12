Tudose recunoaste ca Dragnea ar vrea sa-i remanieze Guvernul, dar cere discutii in coalitie: Sa incepem de sus

Ziare.

Intrebat la Romania TV daca in ianuarie ar urma sa aiba loc o evaluare a Cabinetului sau, seful Executivului a raspuns: "Da,, ci a tuturor celor care sunt pusi sa ia niste decizii, sa puna in aplicare niste decizii, incepand cu sefii de agentii, secretarii de stat, membrii in CA-uri, in AGA (...), membrii Cabinetului, unde e loc de mai bine".Tudose a amintit si faptul ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit despre "eficientizarea actului de guvernare, a actului administrativ"."El a vorbit de eficientizarea actului de guvernare, a actului administrativ. Si este vorba (...), de la nivel guvernamental si terminand evident cu nivelul de jos, al structurilor din teritoriu. (...) Este un proces care ar trebui sa se intample, dupa opinia mea, foarte curand. (...) In mod cert vor fi masuri de eficientizare", a mai spus Tudose.Liviu Dragnea, presedintele PSD, a declarat joi, tot la postul de televiziune Romania TV, ca in luna ianuarie se va discuta despre restructurarea Guvernului Tudose in sensul de a se vedea daca se impune sau nu o astfel de masura, el apreciind, pe de alta parte, ca premierul Tudose nu este foarte calm."Trebuie sa vedem anul viitor daca forma Guvernului este cea mai buna, daca este nevoie sau nu sa se procedeze la o restructurare a Guvernului, daca da sau nu. (...) Si am avut o discutie cu primul-ministru, cu domnul presedinte Tariceanu in ianuarie sa incepem sa discutam daca se impune, repet, sa vedem daca e necesar sau nu. In ianuarie vom incepe discutii serioase despre ce putem face pentru ca activitatea guvernamentala sa fie si mai buna decat a fost in aceasta perioada", a mai precizat Dragnea.