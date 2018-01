Tudose nu vrea sa fie seful PSD. Relatia cu Dragnea e strict institutionala. Cu cine e prieten din Guvern

Prietenii din Guvern

Ziare.

com

"Eu nu sunt premierul cuiva, sunt premierul Romaniei si al PSD. PSD nu e un nume", a adaugat premierul, miercuri seara, la Antena3."Eu nu imi iau comanda politica de nicaieri", a mai spus Tudose.Intrebat cum este relatia cu liderul PSD, Liviu Dragnea, Tudose a precizat ca este una "institutionala", ceea ce nu inseamna ca nu e buna, la fel si cu presedintele Klaus Iohannis.Chestionat despre schimbarea petrecuta in relatia cu Dragnea, Tudose a sustinut ca amandoi "s-au maturizat", iar "o relatie institutionala e mai buna ca o relatie individuala".Totusi, premierul tinde sa fie de acord cu Niculae Badalau, numarul 2 in PSD, care a reprosat la CEx-ul de luni ca democratia in PSD a fost suspendata "Ceea ce s-a reclamat de anumiti colegi, pe buna dreptate, este ca anumite structuri nu au functionat", a spus Tudose. Acesta a precizat ca in ultimul an "lucrurile au luat-o putin intr-o alta directie".Tudose isi aminteste ca din 1992, de cand e in partid, nu a existat sa nu se tina sedintele saptamanale ale Biroului Permanent, ceea ce in 2017 nu s-a mai intamplat."Adrian Nastase, mort-copt, in fiecare luni era la BP", a amintit Tudose.Vorbind insa despre prietenii pe care ii are in Guvern, Tudose l-a mentionat pe Marcel Ciolacu (vicepremier), cu care se stie de 25 de ani si au o relatie de incredere, pentru ca si-au facut concediile impreuna si munceste enorm, 12 ore pe zi: "Daca el pleaca maine, plec si eu", a sustinut premierul.Demult il cunoaste si il respecta si pe Petre Daea, ministru "extraordinar" al Agriculturii, dar si pe Felix Stroe de la Transporturi, care a evitat "cataclisme mari" in 2017, si pe Mircea Dobre de la Turism sau Lucian Romascanu de la Cultura.In schimb, nu este prieten cu Ilan Laufer, de la IMM-uri.Tudose a tinut insa sa precizeze ca restructurarea Guvernului, pe care si-o doreste, "nu se face dupa nume".