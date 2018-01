Dragnea explica de ce trebuie sa plece Tudose: Am mana foarte proasta. Iohannis nu e fericit, dar va respecta Constitutia

le-am spus colegilor ca de aceasta data nu voi mai face nicio propunere. Maine eu voi vota propunerea care iese din dezbatere

Nu m-am gandit sa imi dau demisia

Ziare.

com

"A fost o discutie lunga, serioasa, profunda chiar in care s-a discutat chiar foarte deschis, nu contondent, si in final, s-a supus la vot ca premierul sa demisioneze. La inceputul sedintei Mihai Tudose a spus ca daca CEx ii va cere sa demisioneze, o va face. Am mai hotarat ca maine colegii sa revina la dezbateri la ora 11:00, in asa fel incat dupa aceasta discutie sa avem cat mai putine motive sa ne temem ca vom ajunge intr-o situatie ca asta", a declarat Dragnea.Liderul PSD a mai spus ca in acest moment "concluzia generala a fost ca nu se mai poate continua asa pentru ca s-a ajuns la o stare conflictuala intre Guvern si partid. Ministri se asteptau ca anul va incepe cu prezentarea unui plan privind masurile de guvernare, si in schimb au vazut niste aparitii televizate care nu trebuia sa fie.Aceste discutii trebuie discutate in partid. S-a creat o stare de tensiune care a crescut in ultima perioada. Cred ca au contribuit si cei din PSD care au scris scrisori, care au facut postari. Am mai trecut prin acelasi episod in octombrie cand a mai facut referi la doua colegele din PSD".Dragnea sustine ca ", ci si in alte zece cazuri. Ca atare,, dar imi voi asuma aceast vot pentru ca au fost cazuri in care asta vara au fost colegi care nu au votat pentru Mihai Tudose si acum au votat pentru Mihai Tudose. Le-am spus sa se gandeasca bine in noaptea asta, le-am zis ca".Presedintele PSD a mai spus ca acum "".Dragnea a amintit ca "s-a discutat si despre subiectul Carmen Dan . A vorbit si Mihai Tudose si Carmen Dan. S-a discutat despre cum s-a gestionat public acest subiect legat de schimbarea unui sef din Politie. Comitetul Executiv va decide daca Carmnen Dan va ramane ministru".In ceea ce priveste structura Guvernului, Dragnea sustine ca nu trebuie schimbata.Intrebat daca nu-si asuma esecul si nu-si da demisia, Dragnea a spus ca nu., dar mi-am asumat cea mai mare raspundere. Ca am facut aceasta propunere de premier", a mai spus Liviu Dragnea