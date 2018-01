Premierul Tudose a trimis Corpul de Control la Compania de Drumuri

Ziare.

com

In 13 ianuarie 2017, Stefan Ionita, seful Directiei Tehnice si Calitate a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a fost numit in functia de director general provizoriu al companiei de catre consiliul de administratie, controlat de Ministerul Transporturilor, la trei zile dupa revocarea fostului director, Catalin Homor Aceasta este prima data cand premierul Tudose trimite Corpul de control la CNAIR."Controlul a fost trimis cu o zi inainte de data stabilita pentru prelungirea mandatului actualului director general. Cel mai probabil, vor fi facute verificari generale", au precizat pentru News.ro surse din domeniul transporturilor.Corpul de control al premierului va face probabil verificari generale, fiind vizata mai ales zona de achizitii, considera sursele.In luna august a anului trecut, premierul i-a reprosat fostului ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, ca reprezentantii Ministerului Transporturilor nu merg pe santiere pentru a verifica modul in care evolueaza lucrarile.In octombrie, Razvan Cuc a demisionat de la conducerea Ministerului Transporturilor In 2017, CNAIR a receptionat numai 24 kilometri de autostrada, lucrarile fiind tergiversate din cauza problemelor generate de constructori sau aparute in teren, care au necesitat timp si multa birocratie pentru rezolvare.La inceputul anului trecut, Razvan Cuc anticipa ca vor fi dati in folosinta circa 90 de kilometri de autostrada in 2017