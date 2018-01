Sindicalistii din Politie fac apel la Tudose sa puna capat jocurilor politice: Nu suntem la cheremul nimanui

Ziare.

com

"Sindicatul National al Agentilor de Politie face apel urgent catre domnul Mihai Tudose, prim-ministrul Romaniei, pentru a pune capat jocurilor politice care se fac acum, la vedere, pe spatele unei crize fara precedent cu care se confrunta meseria de politist.Daca politicul nu este capabil, lasati politistii competenti si onesti sa-si aleaga conducatorii.Vrem o decizie cat mai curand posibil, sa avem o conducere cu care sa recladim autoritatea Politiei Romane. Noi nu mai asteptam", arata presedintele Sindicatului National al Agentilor de Politie, Iulian Surugiu, intr-un comunicat de presa transmis vineri dimineata.Joi seara, ministrul de Interne Carmen Dan a declarat ca a trimis Corpul de control al MAI la IGPR pentru verificari in legatura cu respectarea procedurilor in cazul incidentului in care politistul Eugen Stan a fost implicat in 2016.Carmen Dan sustine ca seful IGPR, Bogdan Despescu, a stiut despre implicarea acestuia in incident. Ea a prezentat si o cronologie a faptelor de la momentul anuntului sau in legatura cu propunerea de inlocuire a actualului sef cu Catalin Ionita, prezentand un document in care Ionita ii dadea acceptul pentru ocuparea functiei. In ceea ce priveste demisia sa, ea a afirmat ca ministrii sunt validati in coalitie, unde li se si aproba retragerea.Premierul Tudose a reactionat pe Facebook, unde a scris despre afirmatiile ministrului Carmen Dan in legatura cu chestorul Catalin Ionita si razgandirea acestuia in ceea ce priveste preluarea functiei de sef al Politiei Romane. In conditiile in care miercuri dimineata Ionita i-a spus deja ministrului de Interne ca nu doreste functia, premierul se intreaba cum ar fi putut sa-l influenteze anuntul sau ca nu accepta propunerea, facut la ora 13.30, in sedinta de Guvern.Ministrul Carmen Dan a anuntat, marti, ca a transmis premierului propunerea de schimbare din functie a sefului Politiei Romane Bogdan Despescu, care va fi inlocuit de Catalin Ionita ca interimar, ea spunand ca este total nemultumita de explicatiile pe care le-a primit din partea Politiei Romane in cazul politistului acuzat de agresiuni sexuale si considera insuficiente masurile anuntate.Miercuri, premierul s-a intalnit cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, dupa care a anuntat ca a inteles ca nominalizarea pentru inlocuirea acestui a fost retrasa, astfel ca i-a cerut ca intr-o saptamana sa ii prezinte un raport cu masurile luate urmare a cazului agentului de Politie care a agresat sexual doi minori intr-un lift. Miercuri seara, Mihai Tudose a declarat, la Antena 3, ca nu mai doreste sa mai lucreze cu ministrul de Interne Carmen Dan pentru ca l-a "mintit" si ca, daca isi va prezenta demisia o va accepta. "Daca va fi lasata, va demisiona", a precizat Tudose.